الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى يلتقى نظيره الصينى فى الرياض

الرئيس السيسي يلتقي
الرئيس السيسي يلتقي بنظيره الصيني

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، مع الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الصينية الأولى، والتي تعقد بالعاصمة الرياض".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مشاركة السيد الرئيس في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن المساهمة بفاعلية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، حيث ستهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج الرئيس سيتضمن أيضًا عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة الرياض من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وائل لطفي

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