من أفضل المواسم السياحية.. تفاصيل استعدادات فنادق «قطاع الأعمال» لاحتفالات رأس السنة

كشف الخبير الفندقي يحيى قطب، مدير عام فندق موفنبيك أسوان المملوك لشركة "إيجوث"، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن استعدادات الفندق لاستقبال السياح للاحتفال برأس السنة.

وقال قطب إنه في ظل موسم سياحي مزدهر، تتزين أسوان استعدادا لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية في ظل طفرة كبيرة في أعداد السياحة الوافدة للمدينة.

وأكد أنه تشهد مصر بشكل عام ومحافظة أسوان بشكل خاص أحد أفضل المواسم السياحية منذ عدة سنوات، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ الشهر الماضي في شرم الشيخ، وكأس العالم في قطر حاليا، وساهم الحدثان في زيادة عدد السياحة الوافدة إلى مصر للاستمتاع بشتاء دافىء وزيارة أهم المعالم التاريخية في العالم، وترتب على ذلك زيادة عدد الليالي السياحية ومن ثم ارتفاع تدفق العملة الأجنبية لمصر.

وأوضح الخبير الفندقي أن البداية المبشرة للموسم الشتوي تأتي تتويجا لجهود التسويق السياحي، بالإضافة لمشاريع رفع كفاءة البنية التحتية والتطوير التي تبنتها الدولة على مدار السنوات السابقة.

وأشار إلى أنه يستعد فندق موڤنبيك لاستقبال ضيوفه من الأسواق المختلفة من أوروبا وأمريكا وآسيا، بالإضافة للأسواق العربية والسوق المحلية، حيث تم تزيين واجهة الفندق بالإضاءة التي يمكن مشاهدتها على برج البانوراما الشهير من أي مكان في مدينة أسوان، بالإضافة لزينة أعياد الميلاد والشجرة والأنوار التي تضيء المكان.

وأكد أنه يأتي العديد من السياح لقضاء ليلة رأس السنة بالفندق ليستمتعوا بالحفل السنوي بعشائه الفاخر وفقراته المتنوعة من الموسيقى والغناء والرقص الشرقي وعروض الضوء في انتظار العام الجديد من على ضفاف النيل الخالد.

وأشار إلى أنه قام البروفيسور سير مجدي يعقوب بجولة في مشتل موڤنبيك أسوان، شاهد خلالها تطور زهور الأوركيد التي أهداها للفندق في وقت سابق.

وأكد قطب أن الدكتور مجدي يعقوب أثنى على تطور الزراعات في كل من مشتل الفندق والمزرعة وأبدى سعادته لتكرار زيارته لهم.

واختتم بأن موڤنبيك أسوان يضم مزرعة تقع على مساحة 30 ألف متر مربع، توفر نسبة كبيرة من احتياجات الفندق، بالإضافة لأكثر من 2000 شجرة مثمرة ومشتل يورد أكثر من 5 آلاف زهرة للزينة.