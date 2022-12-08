الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأوبرا تحيى ذكرى الكاتب الكبير نجيب محفوظ.. الأحد

الأوبرا
الأوبرا

بمناسبة مرور ستة عشر عاما على رحيل الكاتب الكبير العالمي نجيب محفوظ، تحت رعاية د. نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. هاني أبوالحسن.

تفتتح الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي معرض "حارة نجيب محفوظ"وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية يوم ١١ ديسمبر فى الساعة السابعة مساءً، ويستمر حتى ١٥ ديسمبر الجاري، يشارك في المعرض عدد ٢٢ من الفنانين التشكيليين يعبرون عن شخصيات روايات نجيب محفوظ، من خلال لوحات تعكس الأحياء الشعبية والحارة المصرية.

كما تتضمن أسماء الفنانين التشكيليين المشاركين في هذا الحدث، الفنانين محمد الطمان، حسن عبدالفتاح، أحمد الجنايني، عماد رزق، خالد سماحة، سميح عبدالفضيل، سعيد كامل، جمال الموجي، أنيس الزغبي، سمير عبدالفضيل، خالد عبدالرضي، رفعت عبدالواحد، محمود عبدالموجود، صابر طه، أحمد الشامي، محمد دسوقي، محسن أبوالعزم، الفنانات عزة مصطفي، سهير عثمان، فاتن مصطفي، أماني زهران، فدوي عطية.

نجيب محفوظ الكاتب الكبير روايات نجيب محفوظ حارة نجيب محفوظ

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