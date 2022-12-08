الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأقباط يحتفلون بعيد القديسة كاترين الإسكندرانية «شفيعة دير سانت كاترين»

سانت كاترين
سانت كاترين

تحيي الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديسة كاترين الاسكندرانيه عام 307 ميلادية

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه وُلدت القديسة كاترين من أبوين مسيحيين غنيين بالإسكندرية في نهاية القرن الثالث الميلادي. كانت تتحلى من صغرها بالحكمة والعقل الراجح والحياء. وكانت والدتها تعلّمها منذ صغرها على محبة السيد المسيح، وتغذّيها بسير الشهيدات اللواتي كنّ معاصرات لها أو قبلها بقليل، وقد قدّمن حياتهن محرقة للَّه وتمسّكن بالإيمان حتى النفس الأخير.

والتحقت كاترين بالمدارس وتثقفت بعلوم زمانها، وكانت مثابرة على الاطلاع والتأمل في الكتاب المقدس. ولما بلغت الثامنة عشر كانت قد درست اللاهوت والفلسفة على أيدي أكبر العلماء المسيحيين حينذاك، فعرفت بُطلان عبادة الأوثان وروعة المسيحية ولكنها لم تكن قد تعمّدت بعد.

وفي إحدى الليالي ظهرت لها السيدة العذراء تحمل السيد المسيح وتطلب منه أن يقبل كاترين ولكنه رفض، فقامت لوقتها وتعمّدت.

ونتيجة لايمانها بالمسيحية تعذبت على يد الامبراطور مكسميانوس وشعر الإمبراطور بفشله في تعذيب الفتاة فأمر بنفيها ومصادرة ممتلكاتها. تأسّفت القديسة أنها لم تحظَ بشرف الاستشهاد. لكن الإمبراطور أصابته نوبة جنونية فأمر بقطع رأسها بدلًا من نفيها، وقد تم ذلك في سنة 307 م.

واستشهدت القديسة كاترين في الإسكندرية. وبعد استشهادها بخمسة قرون رأى راهب في سيناء جماعة من الملائكة يحملون جثمانها الطاهر، ويطيرون به ويضعونه بحنان على قمة جبل في سيناء. انطلق الراهب إلى قمة الجبل فوجد الجسد الطاهر كما نظره في الرؤيا، وكان يشع منه النور. حمله الراهب إلى كنيسة موسى النبي. نُقل الجسم المقدس بعد ذلك إلى كنيسة التجلي في الدير الذي بناه الإمبراطور جوستنيان في القرن السادس، وعُرف الدير باسم دير سانت كاترين.

ومتحفه للدير مكتبة تحوي آلاف الكتب والمخطوطات، من بينها نسخة نادرة للكتاب المقدس ترجع إلى القرن السادس. وقد أهدت هيئة اليونسكو نسخة من الميكروفيلم لهذه المخطوطات والكتب لجامعة الإسكندرية، كلية الآداب بفضل المرحوم الدكتور سوريال عطية سوريال.

يحوي الدير أيقونات من رسم مشاهير الفنانين من القرن السادس حتى الآن، وبه نفائس كثيرة وتحف وصور من صنع الرهبان.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

الذهب يتراجع 120 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 1600 جنيه للجرام

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

«الدستور» تنشر الحقيقة الكاملة حول تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

خبراء وسياسيون عن «القمة العربية- الصينية»: الاقتصاد محور المناقشات.. وبكين تسعى لتأمين الطاقة

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

وزيرة التخطيط تفتتح حفل العشاء الرسمي بمناسبة إطلاق مركز خدمات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟