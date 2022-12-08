الخميس 08 ديسمبر 2022
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رياضة

رئيس اللجنة الفنية بنادى الشرقية: الاهتمام بالبراعم يقرب مصر من المونديال

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحميد

قال الدكتور محمد عبدالحميد، رئيس اللجنة الفنية بنادي الشرقية، إن الفترة الحالية تشهد تناميًا لفكرة دخول البحث العلمي في اكتشاف ناشئين كرة القدم وتأهيلهم للصعود إلى الفريق الأول بأنديتهم، من خلال القياسات البدنية للاعبين والتحليل الحركي للأداء حتى يمكن اختيار المركز المناسب للاعب في المستطيل الأخضر وفقًا للتحاليل البدنية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالبراعم من أجل بناء جيل متميز يفيد اللعبة ومنتخب مصر، ويكون خطوة رئيسية في تأهل الفراعنة لبطولة كأس العالم.

وأضاف «عبدالحميد»، خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي سعيد لطفي، أن دوريات القسم الثاني والثالث تشهد تطورًا ملحوظًا الآونة الأخيرة، مشددًا على ضرورة زيادة الاهتمام والدعم لهذه الفرق من أجل إحداث طفرة في المنظومة بشكل عام، حيث ما زالت ملاعب أندية القسم الثاني والثالث تعاني من بعض الأزمات، مثل وجوده بعض الملاعب في وسط المناطق السكانية، ما يجعلها قريبة بشكل مباشر من الأهالي، ما يسبب أزمات عديدة أثناء المباريات.

وأشاد بدور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في دعم المنظومة ككل، وأندية القسم الثاني والأقاليم بالتحديد، مؤكدًا أن انتماء وزير الرياضة للعبة الكارتيه جعله على مسافة قريبة من الجميع وعلى دراية بكل كواليس المنظومة وسير العمل فيها.

الدكتور محمد عبد الحميد رئيس اللجنة الفنية بنادي الشرقية البحث العلمي ناشئين كرة القدم بطولة كأس العالم

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