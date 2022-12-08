الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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محافظات

مدير «صحة السويس» يتابع حالات مصابي حادث ميكروباص السخنة

مدير صحة السويس يتابع
مدير صحة السويس يتابع حالة المصابين

أجرى وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، الدكتور إسماعيل الحفناوي، زيارة لمستشفى السويس العام للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث السخنة.

واطمأن الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان خلال الزيارة على مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص والذي وقع صباح اليوم بطريق العين السخنة، والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين.

ووجّه «وكيل وزارة الصحة» بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتي تنوعت حالاتهم في التشخيص المبدئي ما بين الاشتباه بكسور متفرقة وسحجات وكدمات و cpr.

وكان مستشفى السويس العام قد استقبل صباح اليوم 11 مصابًا، نقلتهم سيارات الإسعاف من موقع الحادث، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تنقلهم من مقر عملهم.

وكانت هيئة الإسعاف بمحافظة السويس، قد تلقت بلاغًا من قائدي السيارات على طريق القطامية تجاه السويس، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، كانت تقل عمال إحدى الشركات، أمام شركة السويس للأسمنت. 

وتوجهت سيارات الإسعاف المتمركزة على طريق القطامية والعين السخنة لموقع البلاغ للتعاون مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وذكر مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ استقبل 11 مصابًا نتيجة إنقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة القطامية صباح اليوم الخميس.

وأضاف المصدر أن المصابين خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، وأفاد أن أغلب الإصابات كسور وسحجات وجروح قطعية.

وكان وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، قد كلف القائم بأعمال مدير مستشفى السويس العام الدكتور أحمد نوح برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ والجراحة لاستقبال المصابين.

وأشرف القائم بأعمال مدير مستشفى السويس العام الدكتور أحمد نوح على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين منذ لحظة وصولهم لمستشفى السويس العام، من إجراء الفحوصات والاسعافات اللازمة وصولا لتشخيص حالات الإصابة ونقلهم للأقسام المناسبة.

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السويس حادث الصحة مصاب وفاة

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