الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

كيفية تعلم مستخدمي WhatsApp إضافة «الاختراق المخفي» في التحديث الجديد تمامًا

واتس اب
واتس اب

تم نشر التحديث بالأمس في جميع أنحاء العالم، مما يتيح لك فرصة إنشاء صورة رمزية مخصصة تشبهك - أو ربما شخصًا آخر تمامًا.

إذا قمت بإنشاء واحدة، فيمكنك استخدامها لمشاركة الصورة الرمزية في أي نمط من أنماط الملصقات الـ 36 المختلفة أثناء الدردشة على التطبيق.

لكن هل تعلم أنه من الممكن أيضًا تعيين الصورة الرمزية الخاصة بك بشكل مباشر كصورة ملف تعريف WhatsApp - بدلاً من وجهك أو صورة لسيارتك أو صورة ميمية سخيفة.

إليك كيف يعمل كل شيء.

كيف تصنع الصورة الرمزية الخاصة بك

لإنشاء صورة WhatsApp الرمزية، انتقل إلى الإعدادات.

انقر الآن على الصورة الرمزية> إنشاء صورتك الرمزية.

ثم اتبع الخطوات لإنشاء الصورة الرمزية الخاصة بك وانقر فوق تم.

إذا كنت تريد استخدامها كصورة ملفك الشخصي، فانقر فوق الإعدادات ثم انقر فوق صورة ملف التعريف الخاص بك.

الآن انقر فوق تحرير> تحرير ثم اختر استخدام الصورة الرمزية.

 

وأوضح WhatsApp Avatars

تم استفزاز WhatsApp Avatars بشدة عبر الإنترنت في الأشهر الأخيرة في إصدار تجريبي من  WhatsApp .

وقد كانت متاحة بالفعل كميزة على  خدمات زميلة مملوكة لشركة  Meta Facebook  و  Instagram .

ولكن الآن يمكن لأي شخص لديه آخر تحديثات WhatsApp تجربتها.

هذا يعني التوجه إلى App Store لنظام  iOS  على  iPhone  أو  متجر Google Play على  أجهزة Android  .

أوضح واتسآب أن "الصورة الرمزية الخاصة بك هي نسخة رقمية منك يمكن إنشاؤها من مليارات المجموعات من قصات الشعر المتنوعة، وملامح الوجه، والأزياء".

إرسال صورة رمزية هو وسيلة سريعة وممتعة لمشاركة المشاعر مع الأصدقاء والعائلة، يمكن أن تكون أيضًا طريقة رائعة لتمثيل نفسك دون استخدام صورتك الحقيقية حتى تشعر بمزيد من الخصوصية.

“بالنسبة للعديد من الأشخاص، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء صورة رمزية وسنستمر في تقديم تحسينات في الأسلوب بما في ذلك الإضاءة والتظليل ونسيج تصفيف الشعر والمزيد مما سيجعل الصور الرمزية أفضل بمرور الوقت”.

إنها تشبه ميزة Apple  Memoji التي تتيح لك مشاركة الصور الرمزية المخصصة (والملصقات) مع الأصدقاء.

هذه أيضًا خطوة واحدة للمستخدمين (و Meta) نحو  metaverse  - عالم رقمي واسع يمكنك التواصل الاجتماعي والعمل واللعب فيه، تأمل Meta أن يكون لدى المزيد من المستخدمين في النهاية صور رمزية يتنقلون بها في metaverse.

تقديم الطلباتحث الملايين من مستخدمي WhatsApp مستخدمي WhatsApp الاختراق المخفي لمشاركة الصورة الرمزية أنماط الملصقات الـ 36 المختلفة الصورة الرمزية WhatsApp الرمزية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

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