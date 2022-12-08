الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرضى خيالات الظل لمحمود حامد وحديث صامت لسمير حسن بجاليرى بيكاسو.. السبت

صورة المعرض
صورة المعرض

يفتتح جاليرى بيكاسو أيست بالتجمع الخامس، معرضى "خيالات الظل" للفنان محمود حامد و"حديث صامت" للفنان سمير حسن، وذلك يوم السبت 10 ديسمبر فى تمام الساعة السادسة مساءً، ويستمر المعرض حتى يوم 31 من الشهر نفسه.

وقال الفنان محمود حامد عن معرضه خيالات الظل "عندما يمر العمر، وتبعد الذكريات، أعود بأفكاري  لزمان كنا نملكه، أفتش بين ثنايات الضحكات عن سعادتنا، يأخذني الحنين إلى أحلامنا الصغيرة وأرى السنين تمضي، ولاتزال نفس المشاعر فينا، ودفاترنا مازالت تمتلئ برسم طفولتنا، ومقاعدنا مازالت تحوى دفئ حكاياتنا، مازالت الذاكره مكدسه بذكريات حفرناها داخل أعماقنا، وصور حفظناها في عيوننا، حب لا يمكن أن نخفيه فينا، أغنيات، رقصات، لعب ومرح، مشاعر صغيره عرفناها معاً، قد تأخذنا الحياة بعيداً إلى حيث لا نعلم، وتشغلنا و تلهينا، وكل منا يبحث عن الطمأنينة والراحة، ورغم هذا وذاك تبقي الأرواح متعلقه بتلك الخيالات الغائمة التي تأتي من بعيد لتستقر الأرواح وتهدأ، وتبقي دائماً خيالات الظل هي راحة النفس المتعبة".

 كما قال الفنان سمير حسن عن معرضه حديث صامت، " تدور فكرته حول النظرة الفلسفية لظاهرتي الحركة والنمو في الطبيعة، تلك الظاهرتان اللتان يؤكدا تتابع النشوء والارتقاء لكافة الموجودات المكونة في مجملها لعناصر الطبيعة على اختلاف أشكالها، وتشمل كل من الحركة والنمو والارتقاء كل شيء في الوجود حتى الجماد.. فالحجر ينمو ويرتقي - على يد فنان - فينتقل من كونه قطعة صماء إلى قطعة فنية رفيعة المستوى يتم تخليدها في المتاحف بما تحملته من فكر وجهد إنساني وطواعية ذلك الحجر وتحمله الكثير من الضغوط والإجهاد ليشارك في صنع صورا من الحضارة الإنسانية في تاريخ الفنون. والفنان ينقل تطوره البيولوجي والخبري لتلك الجمادات ليجعلها شاهدة على العصر وجزء لا يتجزأ من التطور والارتقاء لذلك فإن من الخطأ القول بأن الطين او الحجر يتشكل ليصبح عملاً ذا دلالة لكن الاصح أنه ينمو ويتطور حينما يرعاه الفنان بفكر واع فينقل من خلاله كيفيات حسية وإدراكية معبرة عن الشعور البشري في لحظات فكرية انفعالية تتحد مع إمكانيات المادة الخام الصماء من خلال العلاقات المكانية والزمانية والسببية التي تنسق بين عناصر تكوينها الفني ، وبالمثل فإن اللون يتطور ويرتقي على سطح العمل الفني تبعا لنوعية نماء الشكل، ومن هذا المنطلق فقد قام الفنان برعاية مجموعة من الكتل الطينية بالفكر والتشكيل والمثابرة لتتحول إلى مجموعة فنية فكرية في الشكل والهيئة واللون، متحدة مع المضمون الدال على الحركة والارتقاء والانتقال من كونه طين إلى كونه  جزء من الطبيعة الإنسانية..... بل جزء من إنسان".

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جاليري بيكاسو خيالات الظل محمود حامد حديث صامت سمير حسن جاليري بيكاسو إيست

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