للمرة الخامسة على التوالي.. دور الثمانية في كأس العالم يخلو من المنتخبات الآسيوية

بالرغم من أن 3 منتخبات آسيوية من أصل 5 منتخبات مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر قد تمكنت من التأهل إلى دور الـ16 أي بنسبة نجاح 60%، وهي نسبة ممتازة لم تحدث من قبل إلا أنه لم ينجح أي منتخب منهم سواء أستراليا أو اليابان أو كوريا الجنوبية في تجاوز هذا الدور.

أستراليا

أقصتها من دور ثمن النهائي منتخب الأرجنتين الذي هزمها بنتيجة 2 – 1.

وكانت قد حلت وصيفة في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعتها من انتصارين على منتخبي تونس، والدنمارك بنفس النتيجة هدف نظيف في الجولتين الثانية، والثالثة على الترتيب، وكانت قد تلقت هزيمة بنتيجة كبيرة 1 – 4 على يد منتخب فرنسا في الجولة الأولى.

اليابان

منتخب كرواتيا هو من أطاح بها من دور الـ16 إذ فاز عليها بضربات ترجيحية 3 – 1 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وهي المنتخب الوحيد الذي تصدر مجموعته الخامسة، وفشل في الصعود إلى دور الثمانية.

وهي وحدها كانت صاحبة لمفاجآتين من كبرى المفاجآت في النهائيات حيث تغلبت على منتخبي ألمانيا، وإسبانيا الذين كان مرشحين فقط لتخطي المجموعة بنفس السيناريو أي بعد ريمونتادا مذهلة بنتيجة 2 – 1 في الجولتين الأولى، والثالثة على الترتيب، وهي احتلت مقدمة المجموعة بالنقاط الست هذه لأنه تعرض لخسارة أمام منتخب كوستاريكا بهدف دون رد في الجولة الثانية.

كوريا الجنوبية

خرجت من دور ثمن النهائي على يد منتخب البرازيل حيث انهزمت بنتيجة عريضة 4 – 1.

وهي احتلت المركز الثاني في المجموعة السابعة بـ4 نقاط فقط حصدتها من انتصار وحيد على منتخب البرتغال بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثالثة، وهو انتصار من كبرى المفاجآت أيضا، وتعادل وحيد كان دون أهداف مع منتخب أوروجواي في الجولة الأولى لكنه تلقى هزيمة على يد منتخب غانا بنتيجة 2 – 3 في الجولة الثانية.

كوريا الجنوبية تحقق أفضل إنجاز لآسيا في كأس العالم

وكان آخر تواجد لمنتخب آسيوي في دور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وهو كوريا الجنوبية الذي استطاع أن يتجاوز في دور الـ16 منتخب إيطاليا إذ تغلب عليه بنتيجة 2 – 1.

وفي دور ربع النهائي اصطدم بمنتخب إسبانيا الذي أقصاه بضربات ترجيحية 5 – 3 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وفي نهائيات 2002 حققت كوريا الجنوبية أفضل إنجاز لمنتخب آسيوي على الإطلاق في نهائيات كأس العالم حيث جاءت في المركز الرابع.

آسيا في دور الـ16 2006

وفي نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا لم يتأهل إلى دور الـ16 سوى منتخب آسيوي واحد هو أستراليا، وأطاحت بها إيطاليا بعد الهزيمة بهدف دون مقابل.

آسيا في دور ثمن النهائي 2010

وفي نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا صعد إلى دور ثمن النهائي منتخبان، وهما كوريا الجنوبية، واليابان.

خرجت كوريا الجنوبية على يد أوروجواي بعد خسارتها بنتيجة 1 – 2.

أما اليابان فقد أقصتها منتخب باراجواي بضربات ترجيحية 5 – 3 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافي للمباراة بالتعادل دون أهداف.

آسيا بلا ممثل في دور الـ16 2014

وفي نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل لم يتمكن أي منتخب آسيوي من تخطي دور المجموعات.

آسيا في دور ثمن النهائي 2018

وفي نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا لم يستطع أي منتخب أن يتجاوز دور المجموعات سوى اليابان، وفي دور الـ16 أطاحت بها بلجيكا بعد أن خسرت بنتيجة 2 – 3.

إفريقيا تتفوق على آسيا

على الجانب الآخر تثبت المنتخبات الإفريقية تفوقها على نظيرتها الآسيوية في نهائيات كأس العالم 2022، فإذا كان دور الثمانية خلا من أي منتخب آسيوي، فإن منتخب المغرب استطاع أن يفرض نفسه على هذا الدور، وهو المنتخب المنتخب الإفريقي والعربي الوحيد الذي نجح في الوصول إلى هذا الدور.

لم يكن هناك ممثل لقارة إفريقيا في دور الثمانية في نهائيات كأس العالم 2014، و2018.