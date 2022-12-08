الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الاتيكيت الوظيفي وفن التعامل في بيئة العمل» محاضرة بمكتبة مصر العامة بدمنهور

الندوة
الندوة

استضافت مكتبة مصر العامة بدمنهور، صباح اليوم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة محاضرة بعنوان "الاتيكيت الوظيفي وفن التعامل في بيئة العمل" بحضور الدكتور حمدي محمد صالح  موجة عام التربية الاجتماعية، ذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الأخصائيين الاجتماعيين والذين يتعاملون بشكل مباشر مع طلاب المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة.

وأكد الدكتور حمدي محمد صالح موجة عام التربية الاجتماعية، أن اللقاء تناول القواعد الأساسية لفن التعامل في بيئة العمل وأنواع الشخصيات المختلفة وأساليب التعامل مع العاملين والأخطاء التي تواجهها وكيفية التعامل معها.

كما أكد الدكتور حمدي محمد صالح موجة عام التربية الاجتماعية، أن اللقاء استفاد منه ما يقرب من ٧٥ أخصائي اجتماعي بالمدارس المختلفة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

يأتي هذا ضمن سلسلة الندوات والمحاضرات المزمع إقامتها للأخصائيين الاجتماعيين من قِبل توجيه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

أساليب التعامل التربية والتعليم الاجتماعية الكتابة المصرية القديمة بمديرية التربية والتعليم بمكتبة مصر

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