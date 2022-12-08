جامعة أسيوط تستقبل هيئة «إيمد إيست» لمواصلة التعاون المشترك

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، على سعي إدارة الجامعة على دعم ورعاية الطلاب ذوي الهمم والقيام بدورها المجتمعي في توفير كافة سبل الدعم لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجههم والعمل على تمكينهم في مختلف الأنشطة الطلابية إلى جانب إكسابهم الخبرات وتنمية قدراتهم لتحقيق العديد من الإنجازات.

جاء ذلك تعقيبًا على استقبال الدكتور أحمد عبدالمولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفدًا من هيئة "إيمدإيست"، والذي ضم كلاً من "كوينسي ديرمودي" مدير برنامج منح الجامعات الحكومية للتعليم العالي والمسؤول عن برنامج الإعاقة بالهيئة، وأحمد علي، مدير البرنامج، والدكتورة دينا محسن، نائبة مدير البرنامج ومديرة مركز الإعاقة، كيرلس عزت، أخصائي أول بجامعة المنصورة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور أحمد عبدالمولى، سعي جامعة أسيوط على تسخير سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب من ذوي الهمم وتقديم كافة الخدمات وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التكافؤ في فرص التعلم، معربًا عن سعادته البالغة باعتبار جامعة أسيوط واحدة من الجامعات التي تم اختيارها لتقديم الدعم المستمر لدمج الطلاب ذوي الهمم داخل المجتمع الجامعي، مشيدًا بدور هيئة "أيمديست" في دعم وبناء الكوادر البشرية وتلبية الاحتياجات الأكاديمية والمجتمعية للطلاب ذوي الإعاقة.

من جانبه، استعرضت "كوينسي ديمودي" جهود "أيمديست" بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في إنشاء مراكز ذوي الإعاقة في عدة جامعات حيث تم إنشاء 5 مراكز كمرحلة أولى من بينها جامعة أسيوط وذلك بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤكدة أن هذه المراكز يتم دعمها بالتكنولوجيا والتجهيزات المتاحة بهدف تذليل أي عقبات تواجههم في مسيرتهم التعليمية، موضحة أن الخدمات التي يقدمها المركز تتم خلال خطط عمل وبرامج تتضمن أنشطة متنوعة تستهدف دمج الطلاب من ذوي الهمم وتنمية قدراتهم ورفع درجة الإتاحة التي تساعدهم على ممارسة الحياة الجامعية بشكل يسير.