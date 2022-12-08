الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تستقبل هيئة «إيمد إيست» لمواصلة التعاون المشترك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، على سعي إدارة الجامعة على دعم ورعاية الطلاب ذوي الهمم والقيام بدورها المجتمعي في توفير كافة سبل الدعم لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجههم والعمل على تمكينهم في مختلف الأنشطة الطلابية إلى جانب إكسابهم الخبرات وتنمية قدراتهم لتحقيق العديد من الإنجازات.

جاء ذلك تعقيبًا على استقبال الدكتور أحمد عبدالمولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفدًا من هيئة "إيمدإيست"، والذي ضم كلاً من "كوينسي ديرمودي" مدير برنامج منح الجامعات الحكومية للتعليم العالي والمسؤول عن برنامج الإعاقة بالهيئة، وأحمد علي، مدير البرنامج، والدكتورة دينا محسن، نائبة مدير البرنامج ومديرة مركز الإعاقة،  كيرلس عزت، أخصائي أول بجامعة المنصورة.

WhatsApp Image 2022-12-08 at 1.26.28 PM (1)

وخلال اللقاء أكد الدكتور أحمد عبدالمولى، سعي جامعة أسيوط على تسخير سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب من ذوي الهمم وتقديم كافة الخدمات وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التكافؤ في فرص التعلم، معربًا عن سعادته البالغة باعتبار جامعة أسيوط واحدة من الجامعات التي تم اختيارها لتقديم الدعم المستمر لدمج الطلاب ذوي الهمم داخل المجتمع الجامعي، مشيدًا بدور هيئة "أيمديست" في دعم وبناء الكوادر البشرية وتلبية الاحتياجات الأكاديمية والمجتمعية للطلاب ذوي الإعاقة.

WhatsApp Image 2022-12-08 at 1.26.28 PM

من جانبه، استعرضت "كوينسي ديمودي" جهود "أيمديست" بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في إنشاء مراكز ذوي الإعاقة في عدة جامعات حيث تم إنشاء 5 مراكز كمرحلة أولى من بينها جامعة أسيوط وذلك بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤكدة أن هذه المراكز يتم دعمها بالتكنولوجيا والتجهيزات المتاحة بهدف تذليل أي عقبات تواجههم في مسيرتهم التعليمية، موضحة أن الخدمات التي يقدمها المركز تتم خلال خطط عمل وبرامج تتضمن أنشطة متنوعة تستهدف دمج الطلاب من ذوي الهمم وتنمية قدراتهم ورفع درجة الإتاحة التي تساعدهم على ممارسة الحياة الجامعية بشكل يسير.

WhatsApp Image 2022-12-08 at 1.26.27 PM
إدارة الجامعة الجامعات الحكومي الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأنشطة الطلابية الطلاب من ذوى الهمم تحقيق العديد من الانجازات توفير كافة سبل الدعم جامعة المنصورة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون التعليم والطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

قاتل محامى كرداسة داخل مكتبه رميا بالرصاص يمثل الجريمة فى حراسة مشددة

وزير القوى العاملة يبحث مع وفد اتحاد الصناعات التعاون فى التدريب المهنى

حسن يوسف: «أنا راجل مش بتاع مشاكل وحسين رياض أبويا الروحى»

«الجمارك»: التواصل الفعال مع القطاع الخاص يسهم في تحسين المنظومة الجمركية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟