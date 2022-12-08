فى يومين.. 5 قرارات للنيابة العامة حول قضايا مهمة لكشف الحقائق

أصدرت النيابة العامة 5 بيانات للرأي العام، على مدار اليومين الماضين، من أجل إيضاح الحقائق وكشف تفاصيل التحقيقات التي تمت في وقائع وقضايا تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التقرير التالي، نسلط الضوء على تلك القضايا الهامة التي حققت فيها النيابة العامة وأصدرت قرارات بها.

حبس المتهمين بالاعتداء على طاقم التمريض بقويسنا

في مساء الثلاثاء، أصدرت النيابة بيانًا كشفت فيه عن صدور قرار بحبس 6 أشخاص أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتعدي بالضرب على طبيب وطاقم تمريض وفرد أمن بمستشفى إيتاي البارود العام، وإتلاف أجهزة طبية به.

وأوضحت النيابة أنها استمعت لشهادة مدير المستشفى وأعضاء الطاقم الطبي المجني عليهم، والذين أكدوا اعتداء ذوي مريض بأزمة تنفسية عليهم، بعدما بادر أحدهم بصفع ممرضة لخلاف معها، فتدخل الطاقم الطبي للذود عنها، وفوجئوا باعتداء المتهمين عليهم وإحداث إصاباتهم وإتلاف أجهزة بالمستشفى.

https://www.dostor.org/4249964

حبس المتهمين بتركيب كانيولا لطفل رضيع بالمنيا

كما أصدرت النيابة في ذات اليوم بيًانا حول واقعة انتشار فيديو على «فيسبوك» حول قيام ممرض بتركيب كانيولا لطفل رضيع داخل حضانة بمحافظة المنيا.

وأمـر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة مهنة التمريض دون حصولهم على ترخيص، داخل منشأة طبية مختصة برعاية الأطفال حديثي الولادة بمحافظة المنيا، وإحداثهم جرحًا عمديًّا برضيع، وتعريضهم حياته للخطر، وانتهاكهم حرمة حياته الخاصة، إذ حقنه أحدهم بقُنيَّة طبية (كانيولا) وهو معصوب العينين، وساعده آخر بمناولته الأدوات بينما تولى الثالث التصوير، معتدين بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

https://www.dostor.org/4250173

حبس مديرة حضانة خاصة بالإسكندرية لتعديها على أطفال بها

كما أصدرت النيابة، يوم الثلاثاء، بيانًا حول حبس مديرة حضانة خاصة بالإسكندرية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على أطفال بها ضربًا، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة قبل الحصول على ترخيص بذلك.

وكانت النيابة العامة قد استمعت لشهادة أربعة من ولاة أمور الأطفال بالحضانة، والذين أكدوا ديمومة تعدي مديرتها على بنيهم ضربًا وصفعًا، مما أحدث بهم إصابات، وأنهم وثَّقوا شهادات أطفالهم بالتعدي عليهم وما بهم من إصابات في صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة.

https://www.dostor.org/4250197

حبس مدرس متهم بضرب طفلة ضربًا أفضى لموتها

وجاء رابع تلك القرارات في مساء الأربعاء، عندما صدر قرار من النيابة العامة بحبس مدرس متهم بضرب طفلة ضربًا أفضى لموتها، واستعماله القسوة معها بإحدى المدارس الابتدائية بأسيوط، وضربه أطفالًا آخرين بالمدرسة بعصا يحملها دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية، أو الشخصية.

https://www.dostor.org/4250869

النيابة تكشف تفاصيل التحقيقات مع سيد تونسى بتهمة الاستيلاء على 4 مليارات جنيه

وجاء خامس تلك القرارات ببيان أصدرته النيابة العامة مساء الأربعاء، أوضحت فيه أنها استجوبت المتهم سيد تونسي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، اللتين يساهم المال العام بنصيب في رأسمالهما؛ بصفته موظفًا عموميًا، فيما أسند إليه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين، اللتين تثبت حصتهما في رأسمال جامعة (6 أكتوبر)، واستيلائه لنفسه ودون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ 4 مليارات جنيه بنية التملك، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.

https://www.dostor.org/4250933