الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فى يومين.. 5 قرارات للنيابة العامة حول قضايا مهمة لكشف الحقائق

النيابة العامة
النيابة العامة

أصدرت النيابة العامة 5 بيانات للرأي العام، على مدار اليومين الماضين، من أجل إيضاح الحقائق وكشف تفاصيل التحقيقات التي تمت في وقائع وقضايا تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التقرير التالي، نسلط الضوء على تلك القضايا الهامة التي حققت فيها النيابة العامة وأصدرت قرارات بها.

حبس المتهمين بالاعتداء على طاقم التمريض بقويسنا

في مساء الثلاثاء، أصدرت النيابة بيانًا كشفت فيه عن صدور قرار بحبس 6 أشخاص أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتعدي بالضرب على طبيب وطاقم تمريض وفرد أمن بمستشفى إيتاي البارود العام، وإتلاف أجهزة طبية به.

وأوضحت النيابة أنها استمعت لشهادة مدير المستشفى وأعضاء الطاقم الطبي المجني عليهم، والذين أكدوا اعتداء ذوي مريض بأزمة تنفسية عليهم، بعدما بادر أحدهم بصفع ممرضة لخلاف معها، فتدخل الطاقم الطبي للذود عنها، وفوجئوا باعتداء المتهمين عليهم وإحداث إصاباتهم وإتلاف أجهزة بالمستشفى.

https://www.dostor.org/4249964

حبس المتهمين بتركيب كانيولا لطفل رضيع بالمنيا

كما أصدرت النيابة في ذات اليوم بيًانا حول واقعة انتشار فيديو على «فيسبوك» حول قيام ممرض بتركيب كانيولا لطفل رضيع داخل حضانة بمحافظة المنيا.

وأمـر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة مهنة التمريض دون حصولهم على ترخيص، داخل منشأة طبية مختصة برعاية الأطفال حديثي الولادة بمحافظة المنيا، وإحداثهم جرحًا عمديًّا برضيع، وتعريضهم حياته للخطر، وانتهاكهم حرمة حياته الخاصة، إذ حقنه أحدهم بقُنيَّة طبية (كانيولا) وهو معصوب العينين، وساعده آخر بمناولته الأدوات بينما تولى الثالث التصوير، معتدين بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

https://www.dostor.org/4250173

حبس مديرة حضانة خاصة بالإسكندرية لتعديها على أطفال بها

كما أصدرت النيابة، يوم الثلاثاء، بيانًا حول حبس مديرة حضانة خاصة بالإسكندرية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على أطفال بها ضربًا، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة قبل الحصول على ترخيص بذلك. 

وكانت النيابة العامة قد استمعت لشهادة أربعة من ولاة أمور الأطفال بالحضانة، والذين أكدوا ديمومة تعدي مديرتها على بنيهم ضربًا وصفعًا، مما أحدث بهم إصابات، وأنهم وثَّقوا شهادات أطفالهم بالتعدي عليهم وما بهم من إصابات في صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة.

https://www.dostor.org/4250197

حبس مدرس متهم بضرب طفلة ضربًا أفضى لموتها

وجاء رابع تلك القرارات في مساء الأربعاء، عندما صدر قرار من النيابة العامة بحبس مدرس متهم بضرب طفلة ضربًا أفضى لموتها، واستعماله القسوة معها بإحدى المدارس الابتدائية بأسيوط، وضربه أطفالًا آخرين بالمدرسة بعصا يحملها دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية، أو الشخصية. 

https://www.dostor.org/4250869

النيابة تكشف تفاصيل التحقيقات مع سيد تونسى بتهمة الاستيلاء على 4 مليارات جنيه

وجاء خامس تلك القرارات ببيان أصدرته النيابة العامة مساء الأربعاء، أوضحت فيه أنها استجوبت المتهم سيد تونسي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، اللتين يساهم المال العام بنصيب في رأسمالهما؛ بصفته موظفًا عموميًا، فيما أسند إليه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين، اللتين تثبت حصتهما في رأسمال جامعة (6 أكتوبر)، واستيلائه لنفسه ودون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ 4 مليارات جنيه بنية التملك، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة. 

https://www.dostor.org/4250933

 

طاقم تمريض وفرد أمن بمستشفى إيتاي البارود ركيب كانيولا لطفل رضيع حضانة خاصة بالإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

تردد قنوات النايل سات 2023 الجديدة

فى يومين.. 5 قرارات للنيابة العامة حول قضايا مهمة لكشف الحقائق

تجديد حبس سائق أتوبيس عزبة النخل 15 يوما

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟