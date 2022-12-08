موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى المقبلة فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقبلة فى الدورى المصرى، هو ما يشغل جماهير المارد الأحمر، خاصة بعدما انفرد الأهلى بجدول ترتيب الدورى، عقب فوزه على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى مباراة الجولة السادسة بالدورى.

ويتطلع الأهلى لتحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى لمواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم فى الدورى، الذى يبحث عن استعادة لقبه الغائب عن دولاب بطولات القلعة الحمراء منذ موسمين.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى المقبلة فى الدوري المصري

يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندرى فى السابعة من مساء الاثنين القادم 12ـ8ـ 2022، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى، وذلك على ستاد الاهلي وى السلام.

وحقق الأهلى 5 انتصارات فى الدورى هذا الموسم، مما جعله يتربع على قمة ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، حيث استهل الأهلي مبارياته فى الدورى بالفوز علي الاسماعيلي بهدف نظيف، ثم الفوز على أسوان بنفس النتيجة، وفى الأسبوع الثالث حقق الفوز على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم على طلائع الجيش فى الاسبوع الخامس بهدفين مقابل هدف، واخيرًا على غزل المحلة بهدفين نظيفين.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد السكندرى فى الدورى

تنقل مجموع قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الدورى المصرى على قناة اون تايم سبورتس اتش دى 1، ويسبق المباراة استديو تحليلى بضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

ويخوض الاتحاد السكندرى فى الخامس من مساء اليوم مباراته أمام فيوتشر فى الجولة السادسة بالدورى، وبناءً على نتيجة المباراة سيتحدد وصيف الدورى.

ترتيب جدول الدورى المصرى

الأهلى برصيد 15 نقطة من 5 مباريات

الزمالك برصيد 11 نقطة من 5 مباريات

بيراميدز برصيد 11 نقطة من 5 مباريات

فيوتشر برصيد 10 نقطة من 4 مباريات

غزل المحلة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات

الاتحاد السكندرى برصيد 9 نقاط من 4 مباريات

كولر يمنح لاعبى الأهلي راحة 24 ساعة من التدريبات

واصل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص كولر وجهازه المعاون على عمل تدريبات استشفائية لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى المباراة بصفة أساسية، فيما خاضت المجموعة التى لن تشارك فى مباراة غزل المحلة تدريبات قوية لتجهيزهم للمرحلة القادمة.

وعقب انتهاء التدريبات الصباحية قرر مارسيل كولر منح اللاعبين فى الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الأهلي تدريباته اليومية السبت القادم استعدادًا لموقعة الاتحاد السكندرى.