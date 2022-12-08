عبدالله طه رئيسًا للاتحاد وفاطمة الزهراء نائبًا بجامعة القاهرة

أسدلت جامعة القاهرة الستار على الانتخابات الطلابية في أجواء ديمقراطية شفافة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والتي فاز فيها الطالب عبدالله طه بكلية الإعلام برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة فاطمة الزهراء كلية التربية للطفولة المبكرة نائبًا لرئيس الاتحاد، بعد ترشح 4 طلاب على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وتم انتخاب 7 أمناء للجان العليا.

وجرت عملية الانتخاب على رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري بمشاركة 40 طالبًا وطالبة من رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة جيهان المنياوي منسق أسرة مبادرة من أجل مصر جامعة القاهرة.

وهنأ الدكتور محمد الخشت الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، ووجههم إلى توسيع دور الاتحاد ومشاركة جميع الطلاب في مختلف الأنشطة بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم ودعم روح التنافس بينهم واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن التجربة أثبتت أن من يشتركون في الأنشطة الطلابية يكونون أكثر نجاحًا في الحياة العملية، موضحًا أن هذه المشاركة تصنع جزءًا من شخصية الطالب، وتؤهله للعمل في إطار الفريق، وتربي لديه مهارات العمل الجماعي في أي مجال من مجالات الحياة العملية.

وقال الدكتور محمد الخشت إن الجامعة ستقدم الدعم الكامل والتسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد، مؤكدًا أن الجامعة ليست مكانًا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت أن الانتخابات الطلابية داخل الكليات مرت بهدوء وفقًا لقواعد النزاهة والشفافية والالتزام بأخلاقيات الممارسة الديمقراطية من جانب الطلاب للتعبير عن آرائهم وهذا ماعهدناه دائمًا من طلاب الجامعة، مؤكدًا ضرورة أن يُدرك الطلاب قيمة جامعة القاهرة، وضرورة الحفاظ دائمًا على اسم ومكانة الجامعة التي هي فى صدارة الجامعات المصرية قولًا وفعلًا.

ومن جانبه أضاف الدكتور جمال الشاذلي أن الوطن له قيمة عُظمى لا بد أن يدركها الجميع، ويجب إعطاؤه حقه، وأن يقوم الجميع بدوره تجاه هذا الوطن لأن من لا يعرف قيمة وطنه لا يستحق أن يعيش على أرضه، موجهًا الطلاب بضرورة معرفة الأخطار الداخلية والخارجية التي تُهدد الوطن وضرورة التصدي لها من أجل الحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن، قائلًا: "أنتم شباب الوطن الذين يحملون رايته الخفاقة في المستقبل".