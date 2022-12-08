جاد القاضي يوضح تفاصيل الظاهرة الفلكية النادرة «اقتران القمر بكوكب المريخ»

تحدث الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل الظاهرة الفلكية النادرة “اقتران القمر بكوكب المريخ".

وأكد القاضي، من خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، اليوم الخميس، إن ظاهرة الاقتران هي ظاهرة بصرية لنري فيها جرمين سماويين أو أكثر على استقامة واحدة تسمى الاقتران مع بعضهم البعض رغم أن المسافات بينهما قد تكون بآلاف أو ملايين الكيلومترات، مثل المسافة بين القمر والمريخ.

سبب مسمي الاقتران

وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه نتيجة جرم منهم في مداره موازي في نفس توقيت الجرم الآخر فنراهم وهو اقتران ظاهري ولكن المسافة بينهما بعيدة تماما، مشيرا إلى أن اقتران المريخ بالقمر يمنح الفرصة لاستكمال أعمال الأرصاد التي تتم عليه، سواء من التلسكوبات الأرضية والمركبات الفضائية الموجودة على سطح القمر.

القمر والمريخ

وأوضح أن “وجود القمر والمريخ أمس واليوم قريبان من بعضهما في نفس الخط المستقيم للراصد من الأرض أدى إلى ظاهرة الاقتران، هذه الظاهرة ليست فريدة لكنها متكررة أكثر من مرة على مدار العام، ولكن الرائع هنا أن كوكب المريخ الذي يتسم بلونه الأحمر المتميز، وهناك الكثير من الأمور التي تثار من حوله في الفترة الأخيرة وعدد كبير من البرامج الفضائية واكتشاف كوكب المريخ ووجود حياة عليه ومياه تصلح لحياة آدمية من عدمه، ومن أحدث البرامج الفضائية عنه هو مسبار “الأمل” من دولة الإمارات، وهذا الأمر يزيد الاهتمام به ورصد الظواهر المتعلقة به، واللون الأحمر مميز له يجعل له زخم إعلامي اتجاه”.

الحسابات الفلكية

واختتم ظاهرة الاقتران أثناء تقابل مع الشمس ستكون إضاءة الكوكب شديدة إلى حد ما عن باقي العام، وتفيد اقتران القمر بكوكب المريخ ظاهرة جميلة لهواة الفلك، وبخاصة أن هناك الكثير من المعلومات التي يتم تناقلها حول كوكب المريخ، كما أن الظواهر الفلكية تؤكد الحسابات الفلكية لعلماء الفلك، إذ إن هناك لغط في بعض الشهور العربية مثل علاقة رؤية الهلال بالصيام، ولكن الظواهر الفلكية تساهم في تدقيق الحسابات الفلكية.