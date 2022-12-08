دراسة: مصابات اضطراب المزاج بعد الولادة يعانين عدم انتظام في جهاز المناعة

تعاني نحو 1 من كل 8 نساء من أعراض كبيرة لمزاج ما حول الولادة واضطرابات القلق التي يمكن أن تتداخل مع الصحة العامة والأنشطة اليومية والحياة الأسرية، ركزت الكثير من الأبحاث حول الصحة العقلية للأم حتى الآن على فترة ما حول الولادة والسنة الأولى بعد الولادة.

وفقًا لبحث جديد أجراه محققو Cedars-Sinai ، فإن النساء اللاتي يعانين من مشاكل الصحة العقلية لفترات طويلة حتى ثلاث سنوات بعد الولادة قد يعانين من استجابات غير منتظمة للجهاز المناعي، حيث نُشرت النتائج في المجلة الأمريكية لعلم المناعة الإنجابية.

وقالت إيناف أكورت: "وجدنا أن النساء اللواتي عانين من أعراض مرتفعة سريريًا للاكتئاب والقلق و/ أو اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) بعد سنتين إلى ثلاث سنوات من الولادة كان لديهن دليل جيني على انتشار أعلى لتفعيل آلية دفاع الجهاز المناعي" ، دكتوراه ، الباحث الرئيسي في الدراسة ومدير برنامج علم النفس الإنجابي في Cedars-Sinai.

وقال أكورت أخصائي علم النفس السريري:"يبدو أن هؤلاء النساء لديهن أيضًا انخفاض في نشاط الجينات المتعلقة بالاستجابات المناعية المضادة للفيروسات التي يمكن أن توفر حماية الجسم من مسببات الأمراض".

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، تعاني حوالي 1 من كل 8 نساء من أعراض كبيرة لمزاج الفترة المحيطة بالولادة واضطرابات القلق التي يمكن أن تتداخل مع الصحة العامة والأنشطة اليومية والحياة الأسرية، ركزت الكثير من الأبحاث حول الصحة العقلية للأم حتى الآن على فترة ما حول الولادة والسنة الأولى بعد الولادة.

قالت سارة كيلباتريك ، دكتوراه في الطب ، ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد في Cedars-Sinai وأحد المؤلفين المشاركين في الدراسة: "القلق المتأخر أو المستمر بعد الولادة والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) هو مجال لم يتم دراسته جيدًا".

"في هذا البحث الأولي ، حددنا الاختلافات الجينية المتعلقة بالالتهاب عند مقارنة النساء اللاتي يعانين من أعراض طويلة من اضطرابات المزاج والقلق بأولئك الذين لم يبلغوا عن ضعف الصحة العقلية، ستكون هناك حاجة لدراسات إضافية للتعمق في الدور الذي قد يلعبه الالتهاب في مرض عقلي بعد الولادة ، "قال كيلباتريك.

الهدف الأساسي من هذا العمل هو تصميم اختبار دم يكتشف النساء الأكثر تعرضًا لخطر الاضطرابات المزاجية الخطيرة والممتدة بعد الولادة ، وفقًا لـ Accortt.

"يمكن أن يساعدنا اختبار الدم في تطوير تدخلات مبكرة توفر علاجات ودعمًا للصحة العقلية والعقلية. نريد معرفة سبب تعرض بعض النساء لخطر أكبر للإصابة بالاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة. لا ينبغي لأحد أن يعاني لسنوات بعد الولادة.