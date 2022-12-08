ضبط 32500 عبوة سجائر محلية الصنع بالغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السجائر والأدخنة بدون ترخيص - بمحافظة الغربية) وبحوزته (32500 عبوة سجائر محلية الصنع قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة - 9750 عبوة سجائر "أجنبية" مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر).

كما تم ضبط (قائد سيارة حال سيرها - بمحافظة كفر الشيخ) محملة بكمية قدرها (27 طن "أرز أبيض عينى") معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.