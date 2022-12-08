ضبط 1942 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 1942 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 3 قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت 39,050 طن أرز أبيض "عينى"، 79 قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت 609,185 طن أرز شعير “عينى”، وضبط 6 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 19,025 طن "فريك - سكر – مكرونة – خل – ملح –زيت طعام – فول – أعلاف "– 1,950 طن دقيق أبيض "عينى" – 32500 عبوة سجائر، وكذا ضبط 525 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت 5 أطنان مواد بناء "حديد تسليح" – 17,350 طن دقيق أبيض "عينى" – 14,710 طن "سكر ، عسل ، معجون طماطم ، جبن ، مكرونة ، أعلاف" – 1400 عبوة "خل طعام ، دهانات" – 1234 عبوة سجائر.

وكذا ضبط (916) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (29 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" - قضية تجميع "بطاقات تموينية" – 237 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 236 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 413 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (63,720 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1,050 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 34 بطاقة تموينية ذكية) ،

وكذا ضبط (54) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (35,040 طن "سكر تموينى، أسمدة مدعمة" – 701 عبوة "زيت ، جبن" تموينى – 986 أسطوانة بوتاجاز- 200 لتر مواد بترولية "سولار").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (810,520 طن "مستندى – عينى").