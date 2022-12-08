الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1942 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

قضية تموينية
قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 1942 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 3 قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت 39,050 طن أرز أبيض "عينى"، 79 قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت 609,185 طن أرز شعير “عينى”، وضبط 6 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 19,025 طن "فريك - سكر – مكرونة – خل – ملح –زيت طعام – فول – أعلاف "– 1,950 طن دقيق أبيض "عينى" – 32500 عبوة سجائر، وكذا ضبط 525 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت 5 أطنان مواد بناء "حديد تسليح" – 17,350 طن دقيق أبيض "عينى" – 14,710 طن  "سكر ، عسل ، معجون طماطم ، جبن ، مكرونة ، أعلاف" – 1400 عبوة "خل طعام  ، دهانات" – 1234 عبوة سجائر. 

وكذا ضبط (916) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (29 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" - قضية تجميع "بطاقات تموينية" – 237 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 236 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 413 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (63,720 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1,050 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 34 بطاقة تموينية ذكية) ،

 وكذا ضبط (54) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (35,040 طن "سكر تموينى، أسمدة مدعمة" – 701 عبوة "زيت ، جبن" تموينى – 986 أسطوانة بوتاجاز- 200 لتر مواد بترولية "سولار").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (810,520 طن "مستندى – عينى").

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