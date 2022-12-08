«قومي الطفولة والأمومة» يتابع واقعة «استغلال سيدة أطفالها في فيديوهات غير لائقة»

تابع المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال وحدة الرصد والإعلام بالإدارة العامة لنجدة الطفل ما تم تداوله بإحدى البرامج التلفزيونية، بشأن واقعة قيام سيدة ببث محتوى يتضمن تعذيب حيوانات، ويظهر فيه أطفال بهدف التربح والتكسب من وراء تلك الفيديوهات.

ووجهت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم، حيث تبين أن السيدة لديها 5 أطفال بأعمار 7، 8، 12، 14، 16 عاماً، وعلى الفور توجهت لجنة من المجلس مشكلة من أخصائيين نفسيين واجتماعيين ومحامٍ، إلى محل إقامة الأطفال مع أبيهم لعقد دراسة حالة اجتماعية للأسرة والأطفال، حيث إن الأب انتقل بمجرد ضبط زوجته إلى منزل الزوجية وأقام الأطفال مع الجدة للأب والتي تبلغ 72 عاماً والعمة التي تعاني من بتر بالقدم وجميعهم يقيمون بغرفة واحدة متواضعة، وتبين أنه في حالة غياب الوالد يتم رعاية الأطفال بمعرفة الجدة والعمة وأن الأخيرة تتضرر من توقف صرف معاش تكافل وكرامة لها.

وأضافت أنه تم اصطحاب الأطفال برفقة والدهم إلى وحدة المشورة النفسية والأسرية بخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وتم الاستماع لهم وعمل تقييم نفسي لتقديم الدعم اللازم لهم، وقد أوصت اللجنة باستمرار تقديم جلسات دعم نفسي للأطفال للتخلص من الآثار السلبية الناتجة عن الظروف التي مروا بها، وكذا تقديم جلسات إرشاد أسري للأسرة بشأن التعامل الأمثل مع الأطفال.

وأكدت أن المجلس تواصل مع مدير برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي والذي قام بمراجعة بيانات عمة الأطفال وأفاد بأنه سيتم الصرف بدءاً من شهر يناير لعام 2023، وأن الصرف سيشمل شهري نوفمبر وديسمبر 2022 وأن وزارة التضامن الاجتماعي اتصلت بالعمة وأبلغتها بما تم.

وأكد المجلس أنه لن يدخر جهداً لحماية الأطفال وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لهم وحمايتهم من كافة الأضرار والمخاطر والاستغلال الذي قد يتعرضوا له، ويشيد المجلس بدور الإعلام في الكشف عن مثل هذه الوقائع.