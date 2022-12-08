الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بتعذيب طالب داخل شقة بالقاهرة

المتهم
المتهم

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بسماع صوت استغاثة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

على الفور تم الانتقال للشقة محل البلاغ، وأمكن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبصحبته (طالب - مقيم بدائرة القسم) مكبل اليدين والقدمين ومصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعثر بداخل الشقة على "سلك كهربائى عليه آثار دماء - حبل - لاصق شفاف عليه آثار دماء - قطعة من الحديد - أسطوانة غاز"، وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه لمسكنه بدعوى مساعدته فى أعمال إصلاحات بالشقة محل سكنه، وعقب دخوله قام بالتعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة حديدية محدثًا إصابته المُشار إليها، وتهديده بالقتل، وتقييده والتعدى عليه بالضرب بسبب اعتقاده بقيام المجنى عليه بأعمال سحر له، بإجراء التحريات تبين أن المتهم من مدمنى "مخدر الآيس" ويعانى من حالة هياج.

بسؤال المجنى عليه اتهمه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية مديرية امن القاهرة

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