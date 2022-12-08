الجوافة بـ10 جنيهات.. أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الخميس

شهدت أسعار الفاكهة‌ استقرارًا في الأسواق اليوم الخميس 8 ديسمبر، وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

تراوح سعر الجوافة بين 7 و10 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر الرمان بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر التفاح المصري بين 8 و15 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر التفاح الأحمر بين 20 و23 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر التفاح البلدي بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الكاكا من 12- 15 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الكيوى بين 30 و40 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الكمثرى بين 12 و15 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلح الأسواني بين 12 و25 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلح السيوي بين 25 و33 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلح الشامية بين 12 و22 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلح الإبريمي بين 10 و25 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الموز بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الموز البلدي بين 10 و12 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر العنب الأحمر بين 12 و15 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر العنب البناتي الأصفر بين 12 و15 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البرقوق هوليو بين 18 و29 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المانجو الزبدية بين 15 و23 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المانجو البلدية بين 13 و20 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المانجو الهندي بين 20 و35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المانجو جولك بين 16 و30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المانجو تيمور بين 18 و35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المانجو العويسي بين 35 و55 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الأفوكادو بين 20 و25 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الكنتالوب بين 5 و10 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر البرتقال البلدي الصيفي بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر الخوخ العرايشي بين 10 و18 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البرقوق بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المشمش بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجريب فروت بين 9 و13 جنيهًا للكيلو.