كيف يمكن التعامل مع الفيروسات التنفسية.. دراسة تجيب؟

يتوقع العديد من الخبراء أن يكون هناك فرصة سانحة لظهور متحور جديد من فيروس كورونا وسط غياب الإجراءات الاحترازية، إذ تشهد أجزاء من الصين ارتفاع في عدد حالات الإصابة بالفيروس.

ووفقًا للأبحاث، ينتشر حاليا أكثر من 500 متحور فرعي من "أوميكرون" جميعها شديدة العدوى ولديها طفرات تجعلها قادرة على التغلب على الحواجز المناعية بسهولة أكبر، رغم أنها تسبب أشكالاً أقل خطورة من المرض مقارنة مع المتحورات السابقة.

ووفقًا لموقع "the-scientist"، أدى استخدام الكمامات وتجنب الحشود وغيرها من التدابير للوقاية من COVID-19 خلال فصلي الشتاء الماضيين، إلى تراجع كبير في أعداد العدوى للعديد من فيروسات الجهاز التنفسي الشتوية الشائعة، بما في ذلك الأنفلونزا، لكن كل الدلائل تشير إلى أن هذا الشتاء في نصف الكرة الشمالي سيكون مختلفًا، فعدد الإصابات بالإنفلونزا آخذ في الارتفاع، ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن معدل الاستشفاء الحالي للمرض في الولايات المتحدة أعلى مما كان عليه في هذا الوقت من العام في العقد الماضي، كما أن عدوى الفيروس التنفسي المخلوي (RSV) آخذة في الارتفاع حاليًا.

وأثارت هذه الاتجاهات، جنبًا إلى جنب مع استمرار جائحة COVID-19، تنبؤات بحدوث "تضاعف ثلاث مرات" هذا الشتاء في انتشار الفيروسات، حيث تتعرض المجتمعات لتفشي فيروسات الجهاز التنفسي المتعددة في وقت واحد.

وتقول إلين فوكسمان، عالمة المناعة في كلية الطب بجامعة ييل: “فكر الناس بهذه الطريقة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حيث لاحظوا أن العدوى الفيروسية الأولية تحمي أحيانًا من عدوى متزامنة ثانية، وتتراكم الأدلة بشأن ما يحدث عندما تتفاعل الفيروسات تدريجيًا بناءً على البيانات السكانية والفردية والخلوية في بعض الحالات، ويمكن أن تتفاقم العدوى وتسبب أعراضًا أسوأ من كل منها بمفردها، لكن الفيروسات تتفاعل بشكل سلبي في كثير من الأحيان، وهي ظاهرة تُعرف باسم التداخل الفيروس"ي.

ووجد تحليل للدراسات التي أجريت في السبعينيات في الهند ونيبال، أن نوعًا واحدًا من الفيروسات الغدية يميل إلى الغلبة في قرية معينة، وفي الآونة الأخيرة، أفاد الباحثون أن الوباء الموسمي المعتاد لفيروسات الجهاز التنفسي الشائعة قد تأخر أثناء وباء الأنفلونزا في 2009-2010 في بكين وفرنسا.

كما وُجد أن العدوى بفيروسات الأنف، وهي السبب الأكثر شيوعًا وراء نزلات البرد، تمنع عدوى الأنفلونزا في دراسات أخرى، بما في ذلك دراسة أجراها فوكسمان.

وإحدى الآليات الرئيسية للتداخل المرصود هي الاستجابة المناعية غير النوعية للفيروس الأول، والتي تضع الفرد في حالة مضادة للفيروسات توفر الحماية ضد بعض الغزاة المحتملين الآخرين.

وأكدت الدراسة على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك التطعيم.