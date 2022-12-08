يعرض 4 يناير.. قصة وأبطال فيلم «شلبي» لكريم محمود عبدالعزيز

أيام قليلة وينطلق عرض فيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبدالعزيز، والذي تألق مؤخرًا بأكثر من عمل ما بين الدراما والسينما، حيث يظهر خلال العمل الجديد بقصة قريبة للفانتازيا الكوميدية.

وعلمت "الدستور"، أن قصة العمل تتناول شىء من الفانتازيا حول الشاب (صابر)، الذي يعمل في بيت رعب بإحدى الملاهي، ويحقق (صابر) حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم (شلبي)، وسرعان ما يخوض (صابر) أحداث مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض لتحقيق الشهرة.

يجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم دور شاب يعمل في الملاهي، يحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض.

فيلم «شلبي» يضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد نانسي صلاح ومحمد رضوان، من إخراج بيتر ميمي.

وبدأت الشركة المنتجة للفيلم في الحملة الدعائية له حيث تصدرت العديد من البوسترات الشوارع ودور العرض السينمائي والتي تحمل صور عرائس خشبية وتحمل البوسترات كلمة “شلبي” وذلك في إطار الحملة الترويجية للفيلم.