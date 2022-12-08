الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حركة تنقلات بين مديرى الإدارات التعليمية فى البحيرة

ارشيفيه
ارشيفيه

أصدر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، قبل قليل، قرارًا تضمن إجراء حركة تنقلات وندب وتكليف وإلغاء تكليف، بين عدد من مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن القرار شمل تعيين خالد الدقلة مدير الإدارة التعليمية بدمنهور، مديرًا للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم، ونقل إبراهيم عمر، مدير التعليم العام، إلى إدارة بندر كفرالدوار، وتكليف إبراهيم الفقي مديرًا لإدارة مركز دمنهور، وتكليف أشرف فؤاد مدير الإدارة التعليمية ببندر كفرالدوار، مديرًا للإدارة التعليمية بمركز الدلنجات.

كما شمل القرار نقل محمد عز الدين مدير الإدارة التعليمية بالرحمانية إلى الإدارة التعليمية بمركز رشيد، وتكليف محمد دسوقي مدير الإدارة التعليمية بالدلنجات إلى مدير الإدارة التعليمية بمركز المحمودية، وتكليف شريف الشلمة مديرًا للإدارة التعليمية بمركز التحرير، وتكليف ناجي بريك مديرًا للإدارة التعليمية بمركز حوش عيسى، وتكليف إبراهيم حمودة مديرًا للإدارة التعليمية بمركز إدكو.

كما أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تم تكليف محمد العدوي مديرًا للإدارة التعليمية بمركز أبوالمطامير، ونقل أحمد بدر مدير الإدارة التعليمية بمركز شبراخيت مديرًا للإدارة التعليمية بمركز الرحمانية، وتكليف إيمان عيسى مدير مدرسة عمر مكرم الثانوية بدمنهور إلى وكيل الإدارة التعليمية بمركز حوش عيسى.

الإدارات التعليمية افتتاح المعرض الادارة التعليمية المتخصصة حافظة البحيرة محمد العد محمد دسوقي

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