اليوم.. أسامة دياب يناقش أسرار المبيعات بمكتبة البلد

تستضيف مكتبة البلد بوسط القاهرة حفل توقيع ومناقشة كتاب "أسرار المبيعات.. فن التواصل الفعال لعلاج اعتراضات العميل"، من تأليف أسامة دياب، وهو أول كتاب متخصص في فن البيع، كما جاء على غلاف الكتاب، وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم.

الكتاب يناقشه الناشر زياد إبراهيم رئيس مجلس إدارة بيت الياسمين للنشر والتوزيع.

أما عن الكتاب فقد جاء في تصديره: "هو أول كتاب عربي متخصص في «مجال المبيعات»، فيه إجابات عن أسئلة العاملين في حرفة البيع والباحثين عن الطريق لاحتراف المبيعات.

صورة المناقشة

يأخذك الكتاب في عالم من المتعة والمعرفة بفك الشفرات، والتعرف على أسرار النجاح والاحتراف في عالم الأعمال بشكل مبسط ولغة سهلة تعتمد على المعرفة التطبيقية، والخبرة العملية التي تجيب على أسئلة كثيرة، وتستكمل دائرة المهارات التي تساعدك على إتمام تحقيق الأهداف البيعية، و بعيدًا عن الطريقة الأكاديمية التى تفتقر للخبرة والمعرفة الشاملة للمهارات البيعية.

يكمل الكتاب وبشكل محترف أي نقص في الخطوات ليساعد فى تحقيق نتائج مبهرة، إضافة إلى أنه يضع منهجية سلوكية وسيكولوجية تمكن كبار المديرين ومحترفي التدريب الاستعانة بها في أعمالهم لخلق جيل جديد من المحترفين، والأهم أن الكتاب يشجع الكثير على العمل في المبيعات، ويطمئنهم أن الرفض أو الاعتراضات ما هي إلا حواجز سهلة التخطي.

أما عن أسامة دياب؛ فهو خبير قيادة وتدريب المدربين في مجال البيع والتسويق، تدرج في المناصب من مندوب مبيعات إلى أن وصل لدرجة مدير عام ورئيس تنفيذي، عمل في خمس من أكبر الشركات العالمية، إضافة لشركات محلية، قام بدور استشاري تنفيذي لشركات إقليمية، حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية.