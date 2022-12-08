الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الاحتفال بعيد الطفولة على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

أقيمت احتفالية للأطفال بمناسبة عيد الطفولة بالتعاون مع مدرسة على مبارك الابتدائية ببورسعيد، بحضور د. جيهان الملكى مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، مدير الشئون الفنية إبراهيم حواس مدير مدرسة على مبارك، وكيلة المدرسة ريهام السلاموني، أطفال معهد الأمين الابتدائي.

وذلك في إطار توجيهات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال، وفي إطار الاحتفال بأعياد الطفولة، نظم إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل من خلال فرع ثقافة بورسعيد تحت إدارة د. جيهان الملكي عدة أنشطة ثقافية وفنية للاحتفال بأعياد الطفولة، بهدف تنمية المهارات لدى الأطفال وزيادة قدراتهم الإبداعية.

تضمن الحفل عدة فقرات غنائية واستعراضية وورش فنية للأطفال، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فني لفرقة كورال أطفال مدرسة على مبارك تضمن كوكتيل وطنى متنوع "بسم الله ، يا اغلى اسم فى الوجود، صورة صورة، تلاها اغنية بورسعيد، أعياد الطفولة، وحياة قلبى وافراحه بقيادة المايسترو إبراهيم محمد، بالإضافة إلى فقرة إلقاء تحدثت عن إنجازات الرئيس أداء الطالب حمزة احمد الطوخى وعمر أحمد الطوخى"، أعقبها استعراض غنائى بعنوان " الفراشة".

وفى ختام الحفل أهدت إدارة الشئون الثقافية وثقافة الطفل شهادات تقدير إلى إدارة مدرسة على مبارك لمجهوداتهم للنهوض بالأنشطة الفنية والثقافية واكتشاف الموهوبيين بالمدرسة وتطويرها، وعلى هامش الحفل أقيمت ورشة فنية للأطفال بمكتبة طفل قصر ثقافة بورسعيد نفذ خلالها الأطفال عدة رسومات متنوعة تعبر عن عيد الطفولة.

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أعياد الطفولة ثقافة بورسعيد فرع ثقافة بورسعيد احتفالية بورسعيد

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