الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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رياضة

مواعيد مباريات دور الـ8 لكأس العالم 2022

جريدة الدستور

انتهت كافة منافسات ثمن نهائي كأس العالم بنسخته الـ22 والمقامة في دولة قطر بتأهل عربي تاريخي من خلال منتخب المغرب، ويشغل بال الالآف من عشاق ومحبي الكرة المصرية معرفة مواعيد مباريات دور الـ٨ لكأس العالم ٢٠٢٢ عبر محرك البحث "جوجل".

مواعيد مباريات دور ال٨ لكأس العالم ٢٠٢٢

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواعيد مباريات دور الـ٨ لكأس العالم ٢٠٢٢، والقنوات المتاحة لنقل مباريات الربع النهائي.

وتقام مباريات ربع النهائي في كأس العالم في يوم الجمعة ويوم السبت 9 ديسمبر و10 ديسمبر الحالي.

القنوات الناقلة لمباريات دور الـ٨ في كأس العالم 2022 مجانا

وتنقل جميع مباريات كأس العالم بالشرق الأوسط حصريا على جميع قنوات بي إن سبورت.

وسوف تذاع المباريات كما هي العادة في كافة البطولات الكبرى من خلال مجموعة قنوات "beIN SPORTS MAX".

وتمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت كافة الحقوق لبث مباريات كأس العالم 2022، وأن بالطبع سوف تنقل مباريات المونديال على باقات ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل مباريات كأس الأمم الأوروبية ومباريات كأس آسيا ومباريات كوبا أمريكا وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستنقل جميع مباريات ربع النهائي من خلال قنوات الكأس اكسترا.

وتذاع بعض المباريات على جميع القنوات المفتوحة سيتم الإعلان عنها خلال يومها المذاعة به.

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موعد مباراة البرازيل ضد كرواتيا فى ربع نهائى كأس العالم 2022

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 مونديال قطر

  • منتخب البرازيل ضد منتخب كرواتيا - يوم الجمعة 9 من ديسمبر - الساعة 5:00 مساء - في استاد المدينة التعليمية.
  • منتخب الأرجنتين ضد منتخب هولندا - يوم الجمعة 9 من ديسمبر - بتمام الساعة 9:00 مساء - في استاد لوسيل.
  • المغرب ضد البرتغال - يوم السبت 10 من ديسمبر 2022 - تمام الساعة 5:00 مساء - وتقام في استاد الثمامة.
  • منتخب إنجلترا ضد منتخب فرنسا - في تمام يوم السبت 10 من ديسمبر 2022 - الساعة 9:00 مساء - وتقام في استاد البيت.

وضمت قائمة الثمانية الكبار للمنتخبات المتأهلين لربع نهائى كأس العالم 2022، كل من: منتخب البرازيل، الأرجنتين، منتخب فرنسا، إنجلترا، منتخب كرواتيا، هولندا، منتخب المغرب، والبرتغال.

مواعيد مباريات دور ال٨ مباريات دور ال٨ دور ال٨ لكأس العالم كأس العالم مواعيد مباريات دور ال٨ لكأس العالم مباريات دور ال٨ لكأس العالم

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