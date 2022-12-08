اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بالغردقة

يستضيف أحد فنادق مدينة الغردقة، مساء اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الدولي الأول للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، الذي يوفر منتدى مثاليًا لنشر أحدث التقنيات وتبادل الأفكار وتحديد الاتجاهات المستقبلية، وإقامة منصة دولية لتبادل الأفكار المبتكرة، والتي ستسهم في تطوير علوم الفضاء والاستشعار من بعد على الصعيد العالمي.



يناقش المؤتمر المقرر أن يستمر لمدة 4 أيام بمدينة الغردقة، ويشارك فيه ممثلون من عدة دول مختلفة أجنبية وعربية، نشر ثقافة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في أوساط الباحثين والدارسين ويعزز الاهتمام بدراسة هذا المجال، حيث يتم ذلك من خلال محاضرات ونشر علمي، وندوات وورش عمل، دورة تدريبية، معرض ومسابقات.



وأعلن الدكتور محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ورئيس المؤتمر، في بيان له، أن محاور المؤتمر تشمل تطبيقات الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية لأغراض التنمية المستدامة من مجالات إدارة الموارد المائية والتنمية الزراعية المستدامة، والتنبؤ بالتغيرات المناخية والبيئية والسكان والتخطيط العمراني، والجيولوجيا والثروة المعدنية وإدارة الكوارث البيئية والطبيعية.



كذلك دراسة الموارد الأرضية وتوثيق التراث الحضاري واستخدام إنترنت، والأشياء والتحول الرقمي في تطبيقات الاستشعار من البعد، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ومعالجة الصور، وتحليل البيانات الرقمية للأقمار الصناعية.



واستخدام التقنيات الحديثة لإدارة وتشغيل الانظمة الفضائية، واستخدام تقنيات التصوير الجوى والطيران في تطبيقات الاستشعار من البعد، وأنظمة الأقمار الصناعية المختلفة وتطبيقاتها والمواد المتقدمة في تطبيقات الفضاء وهياكل الأقمار الصناعية، وأنظمة الطاقة الجديدة للتطبيقات الأرضية ونظم الطاقة للأقمار الصناعية.

وصول رحلات طيران سياحي دولية لمرسى علم اليوم

علي جانب آخر يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الخميس، 7 رحلات طيران دولية أوروبية قادمة من مطارات مختلفة، ضمن 70 رحلة دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بدأت من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع غدًا الجمعة.



وكشفت جداول رحلات اليومية ليوم الخميس، من المقرر أن يستقبل المطار رحلة من النمسا ورحلة من هولندا ورحلتين من سويسرا، ورحلة من ألمانيا وأخرى من التشيك ورحلة داخلية.

وبينت جداول رحلات الطيران الأسبوعية، التى وصلت خلال الأسبوع 70 رحلة بينهم 4 رحلات داخلية، و66 رحلة أوروبية، قادمة من 9 دول أوروبية.