وزير البترول لـ«الدستور»: منتدى غاز المتوسط يدرس الانتقال العادل نحو الطاقة الخضراء

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن منتدى غاز شرق المتوسط يدرس في الوقت الحالي مشروعات الطاقة النظيفة والانتقال العادل نحو الطاقة الخضراء، وتعد أحد أهم أولوياته.

وأضاف الملا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على هامش منتدى غاز شرق المتوسط، إن الدراسة تبحث الفرص الاستثمارية والمدة التي تحتاجها المشاريع لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون من صناعة الغاز، حتى يكون هناك توافق مع خطة العالم في التحول الطاقي.

مصر تتسلم رئاسة منتدى غاز شرق المتوسط

وخلال الاجتماع الثامن لوزراء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط أمس، تسلم الملا رئاسة الدورة القادمة للمنتدى خلال عام 2023 من الرئيسة الحالية للمنتدى عام 2022، ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة والصناعة القبرصية، بحضور أسامة مبارز الأمين العام للمنتدى ورؤساء وفود كل من اليونان وإيطاليا والأردن وإسرائيل وفرنسا، ومن الأعضاء المراقبين وفود أمريكا ومفوضية الطاقة بالاتحاد الأوروبى والبنك الدولى.

أعربت «بيليدس» عن تقديرها للدعم المصرى خلال فترة رئاسة قبرص للمنتدى والجهود المبذولة لتحقيق أهدافه، متمنية النجاح للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرى خلال فترة توليه رئاسة المنتدى لعام 2023، كما أشارت وزيرة الطاقة القبرصية فى كلمتها إلى طرح بلادها لمبادرة إنشاء لجنة فنية وعلمية لدعم أهداف استراتيجية عمل المنتدى ودوره فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وتقديم دراسات لأعضاء المنتدى، مؤكدة أن هدفنا الحالى هو التوسع في دور المنتدى فى المنطقة فيما يتصل بالغاز الطبيعى وجهود إزالة الكربون فى شرق المتوسط وتنويع مصادر الطاقة .

كما استعرضت الوزيرة إنجازات المنتدى وأنشطته المؤثرة خلال عام 2022 وتقديم دراسات مهمة وخاصة فيما يتعلق بالتحول الطاقى وإزالة الكربون، حيث كانت المشاركة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فرصة لعرض الدراسة المهمة التي قدمها المنتدى عن إزالة الكربون.