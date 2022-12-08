افتتاح معرض مشروعات «الإفرا» لعرض مشاركات الدول الإفريقية في مجالات الطاقة النووية

أقيم أمس معرضاً لعرض مشروعات الدول الإفريقية في مجالات الطاقة النووية في الصحة والزراعة ، وافتتحه الوزراء المعنيين عن الأنشطة النووية من دول ليوستو ، بتسوانا، السودان ، زيمبابوي، بالإضافة إلى السفراء الأفارقة المعتمدين بمصر وكبار المسؤولين من الدول الإفريقية المشاركين في الاجتماع الوزاري، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية و الدكتور شوكت عبد الرازق مدير التعاون الفني لقطاع أفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية و الدكتور فاديل مدهايو رئيس منظمة الأفرا.

وقد شارك في المعرض الدول الاعضاء في منظمة الإفرا لعرض نماذج من بعض المشروعات التي تغطي مجالات الطب والزراعة والتربة والصناعة وغيرها، وتم في الجناح المصري استعراض انشطة مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني وانتاج النظائر المشعة لاغراض التشخيص والعلاج الطبي لامراض السرطان خاصة من نظائر الموبلدنيوم 99 و اليود 125 والايرديوم 192 بنوعييه، واليود 131، وتسعى مصر لتسويق هذه النظائر للدول الافريقية.

وقد عرض المشاركون من الجزائر، الخبرات المتوافرة في مجالات الطب النووي بالجزائر والتي تشمل عدد 46 وحدة طب نووي لخدمة المرضى بالسرطان كما انه يوجد بالجزائر أحد مراكز التميز على المستوى الافريقي في مجال الطب النووي. ومن الكاميرون، مشروع الافرا لمكافحة أمراض الحيوانات عن طريق اللقاحات والتقنيات النووية.

- عرض مشروعات استخدامات التقنیات النوویة لدراسة مصادر المیاه بكینیا

و كما تم عرض مشروعات استخدمات التقنیات النوویة لدراسة مصادر المیاه بكینیا، ومتابعة نظائر الرصاص والكادمیوم في الغذاء بلیبیا، انتاج طفرات الطماطم بموریشیوس، إنتاج طفرات السمسم بالنیجر، و انتاج طفرات الصویا بالكونغو، ومكافحة ذبابة الفاكھة في نیجیریا، و مكافحة الاضافات الكیمیائیة بالغذاء في السودان.

وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للاجتماعات بأن اليوم سيشهد ختام المناقشات بين الوزراء الافارقة المعنيين بالطاقة الذرية والوفود الرسمية الأفريقية المشاركة والسفراء الافارقة بالقاهرة والمنسقين الوطنيين ومدير و مسئولي التعاون الفني لقطاع أفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس منظمة الأفرا و بعض ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة في أفريقيا والشركاء الآخرين في التنمية، تمهيداً لأعلان القاهرة 2022 للافرا.

ويجدر الإشارة بأنه سيتم الاعلان في الجلسة الختامية عن " إعلان القاهرة للافرا 2022" في حضور هيوا لايو نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي وصل القاهرة مساء امس واستقبله الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية والدكتور شوكت عبد الرازق مدير التعاون الفني لقطاع أفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.