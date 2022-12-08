طقس خريفي مائل للبرودة.. درجات الحرارة خلال 72 ساعة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة بداية من اليوم حتى السبت المقبل، على أن تشهد البلاد طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد شبورة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفي السطور التالية يرصد لكم "الدستور" حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، إليكم التفاصيل على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022

- القاهرة: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

- الإسكندرية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة.

- مطروح: العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.

- سوهاج: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

- قنا: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

- أسوان: العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة غداً يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 25، والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25، والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27، والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 26، والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 28، والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت المقبل 10 ديسمبر 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 24، والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 24، والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 26، والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 25، والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 26، والصغرى 15 درجة.