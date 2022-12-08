مراسلة القاهرة الإخبارية: ردود فعل إيجابية عقب إنهاء أزمة الأدوية في تونس

أوضحت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، أن استئناف نشاط موزعي الأدوية في تونس أبرز عناوين الصحف اليوم بعد أن أعلنوا في بداية الأسبوع إضرابهم عن العمل بسبب عدم إعفائهم من الضريبة الخاصة بالخصم على مواردهم قبل نشاطهم.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تلك الضريبة تعني كل الأنشطة التجارية في تونس فهناك ضريبة على الدخل من المورد في أي نشاط تجاري، وهناك قطاعات حيوية معفاة وقطاع موزعي الأدوية منها، ولكن هذا العام وزارة المالية لم تجدد شهادة الإعفاء التي يحصلون عليها منذ عام 2006.

وزارة المالية التونسي

وأضافت أن وزارة المالية التونسي، لم تجدد شهادة الإعفاء وهو ما دعا موزعي الأدوية إلى التحرك للاحتجاج في مناسبتين سابقتين بالإضراب عن العمل وهذا الأسبوع نفذوا بالفعل الإضراب عن العمل، فيما أصدروا بيانا بذلك.

ونوهت أنه قبل يوم من الإعلان باستئناف نشاطهم، قد زار الرئيس التونسي قيس سعيد، إحدى الشركات المصنّعة للأدوية، وأشار إلى أن أزمة الدواء في طريقها للانفراج، واليوم تم حل المشكلة بالفعل، متابعة أن أزمة الأدوية في تونس ليست جديدة، وهناك منذ فترة أدوية غير موجودة، والصيدلية المركزية تقول إن مشكلتها المادية مرتبطة باستخلاصها من صناديق التأمين التي تسببت في الديون.

أزمة الدواء في تونس

شهدت أزمة الدواء في تونس خلال الأشهر الأخيرة أوج تفاقمها وهو ما دفع عددا من الصيادلة ومخابر إنتاج الدواء إلى إعلان حالة الطوارئ جراء فقدان عدد كبير من الأدوية، خاصة تلك التي توصف للمرضى الذين يشكون من أمراض مزمنة ويحتاجون بشكل عاجل لأدوية تخفيف الآلام أو غيرها.

وخلال الأسبوع الجاري، وبعد استفحال ظاهرة فقدان المواد الأساسية من الفضاءات التجارية، جاء الدور على الأدوية وذلك عندما دقت الأوساط الطبية جرس الإنذار معلنة حلول أزمة فقدان عدد مهول من أنواع الأدوية من الصيدليات مما صار يشكل خطرا محدقا بحياة الكثيرين بحسب وصف أصحاب الصيدليات وموزعي الدواء.