وزير الري: محطة إسنا الجديدة تخدم 27 ألف فدان

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن محطة إسنا الجديدة تخدم زمام 27 ألف فدان في إسنا بمحافظة الأقصر، حيث تم تصميم المحطة بإجمالي تصرف 1.72 مليون م3/ يوم بعدد 5 وحدات وبتصرف 5 م3/ ث للوحدة.

وأوضح وزير الري أن المحطة مزودة بنظام تحكم في التشغيل من خلال أجهزة التحكم الآلية المبرمجة والتي تتيح التشغيل الآمن لوحدات الطلمبات، وكذا مراقبة حالة التشغيل للوحدات وعوامل الأمان المختلفة للمعدات، كما يقوم النظام بمراقبة تصرفات وحدات الطلمبات ومناسيب المياه بمص وطرد المحطة، ويقوم النظام بالتشغيل الآلي لوحدات الطلمبات بالمحطة بناءاً على المناسيب التصميمية للمحطة.

كما يحتوي النظام على أنماط تشغيل مختلفة لضمان استمرارية عمل المحطة دون توقف، كما أنه ولضمان تشغيل المحطة دون توقف في حال انقطاع التغذية الكهربية فإنه يتم تغذية المحطة من خلال خطين تغذية أساسي واحتياطي جهد 11 كليو فولت.

وأوضح الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، في تقرير لوزير الرى، بشأن أعمال الاستلام الابتدائي لمحطة إسنا الجديدة بمحافظة الأقصر بتاريخ 7 ديسمبر 2022، إنه روعي في تصميم مكونات ومعدات المحطة البعد البيئي والاقتصادي، حيث تم تصميم المعدات طبقاً لأحدث التكنولوجيات ومراعاة أن تكون المعدات موفرة للطاقة الكهربية، كما تشتمل معدات المحطة على ماكينة تنظيف شبك أعشاب من النوع المعلق ، وكذلك نطاق واقي بمص المحطة لحماية وحدات الطلمبات من دخول الأعشاب والمخلفات لضمان التشغيل الآمن للمحطة والمحافظة على الوحدات وتقليل تكاليف أعمال الصيانة ومعدلات الأعطال مما يزيد من العمر الافتراضي للوحدات.

محطة صرف المياه

كما أنه وفي ضوء تشجيع المنتجات المحلية والتصنيع المحلي .. فقد تم توريد لوحات التوزيع والمحولات وشبك الأعشاب وبوابات الحجز وأوناش البوابات وجميع الأعمال الحديدية والإنارة من شركات مصرية محلية.

37 محطة عائمة معظمها في محافظة أسوان

وأضاف الدكتور سويلم أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الري والصرف وإنشاء محطات جديدة ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط ، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات ، بالإضافة لعدد 37 محطة عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب.