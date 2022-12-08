أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية بالتزامن مع صوم الميلاد

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الأيام الماضية عددًا من الفعاليات، وذلك بالتزامن مع صوم الميلاد المجيد.

- "اختر الحياة" في مؤتمر "ACYB" شباب الخريجين لأمريكا وكندا

إذ نظمت أسقفية شباب أمريكا وكندا (ACYB)، المؤتمر النصف سنوي الرابع عشر لشباب الخريجين بمركز القديس إستفانوس للمؤتمرات بفلوريدا، شارك فيه شبان وشابات من 17 ولاية من ولايات أمريكا وكندا.

حمل المؤتمر شعار "فَٱخْتَرِ ٱلْحَيَاةَ لِكَيْ تَحْيَا" (تث 30: 19) وجاء تحت عنوان "Select or reject" أي "اختر أو ارفض". ونُوقشت خلاله موضوعات: كيف نصير صورة المسيح الحقيقية في المجتمع المعاصر؟ ، كيف نتعامل مع رفض الآخرين لهذه الصورة؟.

تخلل اللقاء صلوات القداس الإلهي، وبعض الألحان والترانيم ولجان للمناقشة، مع بعض الفقرات الرياضية والترفيهية. كما كانت هناك أيضًا فرصة لتعارف الشباب وتبادل الخبرات من مختلف الكنائس والإيبارشيات والولايات المتحد الأمريكية.

- اجتماع مجمع كهنة إيبارشية أسوان

ومن جانبه التقى نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان، مجمع كهنة إيبارشية أسوان في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، بمدينة أسوان.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته بعنوان "السيد المسيح هو الكل في الكل"، تلتها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته حضر مجموعة من الأطباء المسؤولين عن الكشف الطبي للمقبلين على الزواج لتوضيح الأهمية الطبية في تكوين الأسرة، وتعريف الآباء بالتأمين الصحي الشامل المزمع تجربته في بداية العام القادم في أسوان.

وشارك أيضًا بالحضور فريق من دار الكتاب المقدس للتعاون المستمر مع الإيبارشية.

- رسامة ثلاث قمامصة بإيبارشية مدينة 6 أكتوبر

وعلى صعيد أخر صلى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف مدينة 6٦ أكتوبر وأوسيم القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس (مقر المطرانية)، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح ثلاث من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية، وهم:

- الأب القمص أنجيلوس سعيد كاهن بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة اِبني بيتك السابعة.

- الأب القمص شنوده منير كاهن بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس بأكتوبر.

- الأب القمص ميخائيل القمص بقطر كاهن بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو فام الجندي بأوسيم.

- "الأصوام الكنسية" في رسالة ماچستير بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية

وناقشت كلية الآداب جامعة الإسكندرية رسالة الماچستير المُقدمة من الباحث الراهب القمص بطرس البرموسي بعنوان "دراسة ونشر مخطوط مجمع قوانين لفرج الله الإخميمي- دراسة الأصوام نموذجًا".

تكونت لجنة الحكم والمناقشة الأستاذ الدكتور حمدي عبد المنعم حسين أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة الإسكندرية مناقشًا ورئيسًا، والأستاذ الدكتور رشا فاروق السيد أستاذ الآثار المصرية قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية كلية الآداب جامعة الإسكندرية مشرفًا، و الأستاذ الدكتور يوحنا نسيم يوسف أستاذ القبطيات جامعة ديفينتي بملبورن مشرفًا مشاركًا، - الأستاذ الدكتور نجلاء حمدي بطرس أستاذ ورئيس قسم التراث الشرقي المسيحي بمعهد الدراسات القبطية عضوًا ومناقشًا.

وقد اُجيزت الرسالة وتم منح الباحث درجة الماچستير في الأدب القبطي من معهد البحوث والدراسات القبطية بجامعة الإسكندرية مع التوصية بطبع الرسالة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الرسالة هي أول دراسة أكاديمية تقدم في جامعة الإسكندرية في مجال التراث المسيحي الشرقي، وحضر المناقشة عدد من رهبان الدير وأعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعديد من الباحثين المهتمين بالدراسات القبطية.

وأكد الأستاذ الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب على أهمية البحث العلمي والدراسات القبطية، جاء ذلك خلال استقباله الآباء الرهبان وأعضاء لجنة المناقشة، بمكتبه عقب انتهاء المناقشة، كما قدم التهنئة للباحث على نشر هذا المخطوط الأثري الهام.