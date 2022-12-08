الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الطفولة والأمومة» يوقف «خطوبة طفلين» بالشرقية.. ويتخذ إجراءات لحمايتهما

المجلس القومى للطفولة
المجلس القومى للطفولة والأمومة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تدخله في واقعة "خطوبة طفلين" بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

وأوضحت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تم تكليف لجنة حماية الطفولة بالمحافظة للتحري عن صحة الواقعة، حيث تبين صحتها لطفلين، العروس في الصف الرابع الابتدائي 10 سنوات، والعريس في الصف السادس الابتدائي، يبلغ من العمر 12 عامًا، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية الطفلين من هذه الممارسات الضارة.

وقال محمد نظمي، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن لجنة حماية الطفولة بمحافظة الشرقية انتقلت على الفور إلى منزلي الطفلين وتم تقديم التوعية لأسرة الطفلين بمخاطر  الزواج المبكر للأطفال، مؤكدًا أنه تم أخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما ووقف أي إجراء من هذا القبيل سواء إتمام الخطوبة أو الزواج قبل إتمام السن القانونية، كما تعهدت الأسرتان بحذف كافة الصور والفيديوهات الخاصة بهذه الواقعة من على وسائل التواصل الاجتماعي.

يؤكد المجلس أنه لن يدخر جهدًا لحماية الأطفال وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لهم وحمايتهم من كافة الأضرار والمخاطر والاستغلال الذي قد يتعرضون له، مناشدًا المواطنين التواصل مع خط نجدة الطفل في حال تعرض الأطفال لعنف أو انتهاك، وذلك عبر آليات التواصل وهي: الخط الساخن 16000 أو عبر تطبيق "واتس آب" على الرقم 01102121600 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو من خلال خاصية الرسائل على صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

المجلس القومي للطفولة والأمومة خطوبة طفلين الشرقية أولياء أمور الخطوبة اتمام الزواج السن القانونية

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