الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحبوب والدواجن الأبرز.. الإحصاء يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى 2.5%

الخضروات
الخضروات

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.5%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 140.7 نقطة لشهر نوفمبر 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 2.5%  عن  شهر أكتوبر 2022.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.8%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (7.8%) ، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (3.1%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.9%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.1%).
 

وحول التغيــر الشهــرى (شهــر نوفمبر 2022 مقارنة بشهـر اكتوبر 2022): 

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (4.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.5%).ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (7.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (3.4%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-1.0).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.3%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%) .
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.6%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (3.1%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (3.0%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.4%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (3.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.7%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.2%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%).
10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%).
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.9%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.1%). 
 

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل التضخم الرقم القياسي الحبوب الدواجن قسم الطعام والمشروبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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