انطلاق أسبوع الأفلام اليابانية 2022 بمركز الإبداع الفنى.. السبت

تنطلق في السادسة من مساء بعد غد السبت، فعاليات "أسبوع الأفلام اليابانية" 2022، والذي ينظمه ويستضيفه مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بمقره بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، بالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة، وذلك في الفترة من 10 إلي 15 ديسمبر الجاري.

ويشهد حفل الافتتاح "أسبوع الأفلام اليابانية" 2022، عرض فيلم "أبناء البحر" ، والذي سبق وفاز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في مسابقة أفلام ماينيتشي، وترشح في عدد من المهرجانات الأخرى، من ضمنها جوائز محبي السينما الدولية، وفي توقيت مثالي، يتحدث الفيلم عن اكتشاف الطبيعة وعلاقة الإنسان بها.

جدول عروض أسبوع الأفلام اليابانية

وفي الرابعة والنصف عصر الأحد يعرض فيلم "الشجرة الوحيدة"، والفيلم إنتاج عام 2021، وتبلغ مدة عرضه 77 دقيقة، إخراج كوتارو واجيما، بطولة: ماريكو جاجا، وموجا تسوكاجي، وإيكّيه واتانابيه.

تدور أحداث الفيلم حول بلوغ "تاداو"، المشخص بالتوحد، منتصف العمر وهو لا يزال يعيش مع والدته، تاماكو، لا يعرف في حياته سوى حضور ورش العمل بمركز الحي، والسعي وراء حبه للأحصنة، تاماكو، التي ربت تاداو بمفردها، بدأت تقلق مما سيحدث له بعد موتها، وتقرر أن ترسله ليعيش في دار لذوي الهمم ليتعلم كيف يعيش بدونها، ولكن عملية انتقاله للدار لا تسير كما تتمنى.

نادرًا ما يتم تصوير ذوي الهمم في وسائل الإعلام التقليدية، ولكن مخرج كوتارو واجيما ينجح في هذا الفيلم في تصوير قوة وحيوية الأم وابنها بحساسية وحس فكاهي خفيف، مع التعرض للمشاكل والتحيز والصراعات التي يعاني منها ذوي الهمم وعائلاتهم في اليابان.

يعقبه في السادسة والنصف عرض فيلم "الكاذبون السينمائيون"، "الكاذبون السينمائيون"، من إنتاج عام 2021، وتبلغ مدة عرضه 114 دقيقة، إخراج: يوكي تانادا، وبطولة: تاكاهاتا ميتسوكي، وياناجيا كوتارو، وكاياكو أوكوبو.

وتتناول قصة الفيلم قصة قاعة السينما "أساهي زا"، والواقعة في ميناميسوما بمدينة فوكوشيما توشك على الإغلاق لقلة الرواد بسبب أزمة الكورونا، على الرغم من تاريخها الطويل الذي يمتد لأكثر من 100 عام، مدير السينما ومالكها حفيد الرجل الذي افتتح القاعة، ولكنه فقد الأمل وقرر بيعها، بينما يأخذ أولى خطوات غلق القاعة، تظهر شابة تدعو نفسها "ريكو موجي" لتقنعه ألا يبيع السينما، هل هي حقًا من تدعي أم أنها كذبة؟ ولماذا تريد إنقاذ أساهي زا؟

عروض أفلام الإثنين 12 ديسمبر

وفي الرابعة والنصف مساء الإثنين، يعرض فيلم "قطة النيننجا"، والفيلم إنتاج سنة 2017، وتبلغ مدة عرضه 95 دقيقة، من إخراج تاكيشي وتانابيه، وبطولة كل من: تاكورو أونو، وإيريكو ساتو، وكيوهيكو شيبوكاوا، وإيزومي فوجيموتو.

ويتناول الفيلم قصة "كاجيروتا" محارب نينجا شاب في أول مهمة له، وهي سرقة سمكة من ساموراي ثري، ينجح في المهمة، ولكن تبدأ قطة غامضة في تتتبعه أينما ذهب، أنف القطة لونها أحمر، مما يجعل كاجيروتا يعتقد أن والده، محارب نينجا مشهور تركه وهو في عمر العاشرة، تسكن روحه هذه القطة.

يليه في السادسة والنصف فيلم "الوداع الطويل"، من إنتاج 2017، وتبلغ مدة عرضه 127 دقيقة، من إخراج ريوتا ناكانو، وبطولة: تسوتومو يامازاكي، وتشييكو ماتسوبارا، ويوكو تاكيئوتشي، ويو أوي.

وفيه تستدعي يوكو، زوجة شوهيه، ابنتيها فومي وماري إلى المنزل لأن والدهما يعاني من الزهايمر، وبالرغم من معانتهما، كل واحدة في حياتها الخاصة، إلا أنهن تحاولن الاعتناء به مع والدتهما، أثناء هذا الوداع الطويل تعاود جميع أفراد العائلة ذكريات جميلة وآمال منسية.

الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة كيوكو ناكاجيما التي حازت على جائزة ناوكي، ويقدم صورة مؤثرة عن السنوات الأخيرة لأب يعاني من الزهايمر.