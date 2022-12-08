تضمن أغنية خصيصا لهذه المناسبة.. خريطة برامج أول يوم بث للإذاعة المصرية

كشف تقرير نشرته مجلة الكواكب ــ من أرشيف الباحث نواف سليم ــ عن خريطة برامج أول يوم في بث الإذاعة المصرية، حيث تضمن أغنية قدمتها كوكب الشرق أم كلثوم، تحت عنوان “ياللي جفاك المنام” خصصيًا لهذه المناسبة.

وأكد التقرير أن الحكومة المصرية احتفلت بافتتاح محطة الإذاعة اللاسلكية رسميا صبيحة الإثنين 21 مايو 1934، والذي جاء كالتالي كما نشرته الكواكب في ذكرى افتتاح محطة الإذاعة المصرية لأول مرة.

ــ الشيخ محمد رفعت يفتتح البث الإذاعي

واستهلت برامج اليوم الأول لافتتاح الإذاعة المصرية، تلاوة قرآنية بصوت الشيخ محمد رفعت، وكان موعدها من السادسة وحتي السادسة والنصف صباحا. تبعها من السادسة والنصف حتي السادسة و40 دقيقة فقرة موسيقية تضمنت: تخت شرقي سماعي ونهاوند، بالإضافة إلي مقطوعة “بولكا” قدمها الفنان مدحت. تلاها فاصل موسيقي آخر، من الموسيقي الإيطالية للثالوث الإيطالي.

ــ فقرة أم كلثوم وأغنية “ياللي جفاك المنام”

أما من السابعة وحتي السابعة والنصف صباحا، فقد خصصت هذه الفترة لإذاعة أغنية كوكب الشرق أم كلثوم “ياللي جفاك المنام”، ويلفت تقرير مجلة الكواكب الصفي إلي أن هذه الأغنية: غنت السيدة أم كلثوم أغنية “ياللي جفاك المنام”، وهي أغنية وضعت خصيصا لهذه المناسبة. تلاها فاصل موسيقي آخر، من الموسيقي الإيطالية للثالوث الإيطالي.

أما البرامج الحوارية فبدأت من الساعة الثامنة إلا ربع وحتي التاسعة وشملت أحاديث: مستر “ج. أفريتو”، حديث مدام "بوسون"، حديث مدام "سولون". واختتمت فاصل موسيقي آخر، من الموسيقي الإيطالية للثالوث الإيطالي.

ــ صالح عبد الحي يقدم “أشرقت يا نور العين”

ويتابع التقرير الصحفي عن برامج أول أيام بث الإذاعة المصرية: غني المطرب الكبير "صالح عبد الحي"، الدور الذي اشتهر به: "أشرقت يا نور العين"، وقد امتنع عن الغناء لمدة دقيقتين حتي أحضر له المسئولون مقاعد كافية لأفراد فرقته.

وفي العاشرة صباحا جاء التعليق علي الأخبار، مختتما الفترة الصباحية للبث الإذاعي .

وفي السادسة وعشر دقائق مساء، افتتحت الفترة المسائية للبث الإذاعي، بقرآن كريم بصوت الشيخ “الجارم”، تلاه مجموعة من الأحاديث الإذاعية قدمها كل من الإذاعيين: حسين شوقي، محمود رمزي نظيم.

ــ حديث الفنان محمد عبد القدوس

وجاءت التاسعة وخمس دقائق حاملة لحديث الفنان محمد عبد القدوس، والد الكاتب إحسان عبد القدوس، وزوج الفنانة والكاتبة الصحفية مؤسسة مجلة “روز اليوسف”، السيدة فاطمة اليوسف.

وبحسب الكواكب عن حديث محمد عبد القدوس: "ألقي الأستاذ محمد عبد القدوس قصيدة لــ "السموءل" كما يحفظها تلميذ خائب، وكان يأخذ استراحات قصيرة يشرب خلالها الماء من زجاجة حملها معه إلي الاستديو."

أما فقرة الطرب الغنائية الثانية، فقد كانت من نصيب موسيقار الأجيال، النهر الخالد، الفنان محمد عبد الوهاب، والتي بدأت في العاشرة والربع حتي الحادية عشر، وقدم خلالها عبد الوهاب أغنية جديدة مطلعها: يا ذكري الغرام .. نسيتي عيني المنام .. ويلفت التقرير إلي أن عبد الوهاب: بدأ وصلته متأخرة عشر دقائق تمت خلالها عملية ضبط الآلات.

واختتمت برامج أول يوم في البث الإذاعي، للإذاعة المصرية بالسلام الوطني في الحادية عشرة مساء.