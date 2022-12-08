ضبط 930 جرام مشغولات ذهبية على جسد راكب بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة هاشم مصطفى هاشم من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل، والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة شركة النيل استوقف نميري عبد الرحمن مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرًا لارتباك الراكب وقصر مدة السفر.

وبالعرض على مدحت عبد الصبور، مدير الإدارة بالإنابة، قرر تشكيل لجنة من محمد حسن عبد الوهاب، وعبدالقوى عزوز مأمور الجمرك تحت إشراف إكرامي أحمد على مدير الحركة، بحضور علي فهمي بالأمن الجمركي، لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا فتبين وجود 930 جرامًا من المشغولات الذهبية مخبأة على جسد الراكب.

وقام بجرد وتحريز المضبوطات إبراهيم مصطفى، وحسن محمد أبو زهرة، وأماني معوض، وأحمد صابر مأموري الجمارك، وقرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 68 لسنة 2022.