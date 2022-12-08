مسؤول أوكرانى يوضح سبب لجوء روسيا لشن هجمات بمسيرات إيرانية

قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن روسيا تلجأ إلى استخدام "الدراجات البخارية الرخيصة"، في إشارة إلى الطائرات بدون طيار الإيرانية من طراز "شاهد"، في الهجمات ضد لأن "صواريخها تنفد".

ويشير الأوكرانيون إلى المسيرات الإيرانية باللغة العامية باسم "الدراجات البخارية" بسبب الضوضاء التي تحدثها أثناء الطيران.

وذكر يرماك عبر تلجرام أن روسيا "تستخدم الطائرات الإيرانية بدون طيار لأن صواريخها تنفد والضربات التي تشنها ليس لها التأثير المطلوب للإرهاب".

وتابع أن القوات الأوكرانية "عملت على مكافحة الطائرات بدون طيار"، وقال إن "روسيا متأخرة بينما أوكرانيا أذكى وأقوى وأكثر إبداعا وتقدما".

وكانت روسيا شنت، يوم الأربعاء، سلسلة من الهجمات على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية من طراز "شاهد"، وأعلنت القوات الأوكرانية أنها أسقطت 14 من أصل 136 طائرة.

واستخدمت القوات الروسية في أوكرانيا مجموعة متنوعة من الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع، غالبا في هجمات على البنية التحتية، وكان طراز "شاهد'' من أكثر النماذج استخداما.

وفي نوفمبر، اعترفت إيران بأنها أرسلت "عددا محدودا" من الطائرات بدون طيار إلى روسيا في الأشهر التي سبقت بدء غزوها لأوكرانيا.