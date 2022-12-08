الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: الدعم العسكرى لكييف أثر على مخزوناتنا من الأسلحة

البنتاجون
البنتاجون

كشفت نائبة مساعد رئيس البنتاجون كيمبرلي جاكسون، أن تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أدى إلى تعقيد عملية متابعة مخزونات الأسلحة الأمريكية.

وقالت في كلمة عبر الإنترنت في "مركز الأمن الأمريكي الجديد": "هذه عملية مسؤولة ومكثّفة يمكننا من خلالها الاخذ في عين الاعتبار المطالب القادمة من الأوكرانيين. ولا يمكن لأي شخص عمل في الوزارة المبالغة في تقديرها مدى صعوبتها حقا".

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي قدّم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لمراجعة الأموال المخصّصة لمساعدات أوكرانيا.

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