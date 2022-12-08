«تنمية المشروعات» يكشف تفاصيل معرض «صنع فى دمياط للأثاث»

أوضح الدكتور حسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة دمياط، تفاصيل معرض صنع في دمياط للأثاث، قائلًا: «إنه يعتبر ضمن عدد كبير من معارض "صنع في دمياط" التي تقام بين جهاز تنمية الشمروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومحافظة دمياط».

وأضاف «شبكة»، خلال مداخلة هاتفية ببرناح «من مصر»، لافتًا إلى أن هذا المعرض تم البدء في إقامته منذ عام 2016م، وأن هذا العام شهد أكبر عدد مشارك في المعرض، حيث يوجد 74 عارضًا جميعهم من دمياط، من مستفيدي جهاز تننمية المشروعات الذين يتمتعوا بخدمات مالية وغير مالية، بالإضافة إلى وجو عملاء من الغرفة التجارية، حيث أن جميع الجهات العاملة في مجال الأثاث تحت سقف واحد.

وأوضح أن المعرض سيبدأ من الغد وينتهي يوم 17 ديسمير، حيث سيتم افتتاح المعرض الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بشكل يومي حتى العاشرة مساء، والميزة هي تواجد 74 عارضًا تحت سقف واحد، كما أن العارضين وضعوا خصومات بسبب اشتراكهم في المعرض، كما تضم هذه الدورة أربعة نماذج أثاث اقتصادي، متمثلة في شقة كاملة، يتراوح سعرها من 65 ألف جنيه حتى 85 ألف جنيه، وتشمل أربعة غرف.