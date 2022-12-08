الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة مع بيراميدز فى الدورى

إمام عاشور يحتفل
إمام عاشور يحتفل بهدفه

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والمؤجلة من الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، موسم 2022-2023، حيث يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة هامة وقوية ستجمع بين الزمالك وبيراميدز، والمؤجلة من الجولة الثالثة من بطولة الدوري موسم 2022-2023.

 

وكان الزمالك قد حقق الفوز على طلائع الجيش برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

 

أما فريق بيراميدز فقد واصل انتصاراته، وحقق فوزه الثالث على التوالي بثنائية في شباك المقاولون العرب ليصل إلى النقطة الحادية عشر ويأتي في المركز الثالث متخلفًا عن الزمالك بفارق الأهداف.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنطلق صافرة مباراة الزمالك وبيراميدز المؤجلة من الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز، في السابعة مساء الأحد المقبل الموافق 11 ديسمبر 2022 على ستاد القاهرة.

 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة، حيث أنها الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

الزمالك بيراميدز الدورى المصرى

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وائل لطفي

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