الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حارس هولندا عن مواجهة ميسى: إنه بشر.. وقد يهدر ضربات الجزاء

ميسي
ميسي

قال أندرياس نوبرت، حارس مرمى المنتخب الهولندي، إن ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين "بشر" و"قد يهدر" ضربات الجزاء، وذلك قبل لقاء المنتخبين بعد غد الجمعة في دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

 

وسجل ميسي، في المشاركة الخامسة له بكأس العالم، ثلاثة أهداف في قطر ليساعد المنتخب الأرجنتيني على الوصول لدور الثمانية بالبطولة، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 94 هدفا.

 

ونجح ميسي في تحويل 21 من أصل 26 ضربة جزاء إلى أهداف في مسيرته الدولية، وكانت واحدة من اخفاقاته في ضربات الترجيح في المباراة التي فاز بها الفريق على نظيره البولندي في آخر مباريات دور المجموعات، رغم تسجيله من ضربة جزاء في مواجهة السعودية التي خسرها منتخب بلاده 1 /2.

 

ومع خروج كل من منتخبي إسبانيا واليابان بضربات الترجيح في دور الستة عشر، يبدو نوبرت جاهزا للتحدي في حال وصلت مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين إلى ضربات الترجيح وواجه ميسي خلالها.

 

وقال نوبرت للصحفيين: "إنه مثلنا، هو بشر، الأمر يتعلق باللحظة".

 

وأضاف: "قد يهدر أيضا ولقد رأينا ذلك في بداية البطولة".

 

كان طريق نوبرت لكي يصبح الحارس الأساسي لمنتخب هولندا في كأس العالم غير تقليدي، حيث كان قد رحل عن فريق دوردريخت بالدرجة الثانية في هولندا قبل عامين.

 

وكان اللاعب يعتزم اعتزال كرة القدم رغم توقيعه مع نادي جو أهيد إيجلز فيما بعد أوائل عام 2021، وحقق نجاحا مع الفريق ، قبل أن ينضم إلى هيرنفين في مايو بنفس العام.

 

كان أداءه كافيا ليتلقى دعوة الانضمام للمنتخب الهولندي في كأس العالم بقطر، وأصبح نوبرت ثاني حارس مرمى يبدأ مسيرته الدولية مع منتخب هولندا من خلال كأس العالم، حينما شارك في المباراة الأولى التي انتهت بالفوز على السنغال 2 / صفر.

منتخب هولندا ليونيل ميسى أندرياس نوبرت كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022

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