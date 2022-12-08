الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الأمن القومى العراقى: حكومة السودانى ترفع شعار الانفتاح

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن شعار حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الانفتاح على الدول العربية والجوار، والتركيز على لغة الحوار وحل المشكلات بالطرق الدبلوماسية، لافتا إلى ضرورة استمرار التعاون في أوقات السلم لا الحرب فقط.


وقال المكتب الإعلامي للأعرجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن ذلك جاء خلال لقائه المدير التنفيذي لمكتب القدرة المدنية والتخطيط والإدارة في الدائرة الأوربية للشؤون الخارجية ستيفانو تومات، والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين العراق والاتحاد الأوربي وسبل تطويرها بما يسهم في تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات وتنمية القدرات العراقية لاسيما الأمنية والاستخبارية.


وأشار الأعرجي إلى أن العراق سيبقى شريكًا حقيقيًا لكل من وقف إلى جانبه في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، موضحًا أن المتغيرات السريعة في العالم تدعونا إلى الاستمرار في التعاون وأن بلاده حريصة على تعزيز وتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوربي، مؤكدًا أهمية تعزيز القدرات الأمنية العراقية وتحشيد الجهد الدولي ضد الفكر المتطرف والإرهاب.


من جانبه، أشار تومات إلى أهمية زيادة التعاون والدعم المقدم للعراق، معربًا عن تطلع الاتحاد الأوروبي لمزيد من التعاون والشراكة مع العراق، مؤكدًا التزامه بدعم حكومة السوداني.

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