الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الاقتصاد اللبنانى: اتفاق قرض البنك الدولى سيبدأ تنفيذه أواخر ديسمبر

وزير الاقتصاد بحكومة
وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام

قال وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، إن تنفيذ قرض البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح سيدخل حيز التنفيذ أواخر شهر ديسمبر الجاري، موضحًا أن استيراد أولى شحنات القمح ستتم في مطلع شهر يناير المقبل.

 

جاء ذلك في تصريحات له عقب اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة للأمن الغذائي في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبحضور وزراء الدفاع الوطني موريس سليم والمالية يوسف الخليل والصناعة جورج بوشكيان والداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي والزراعة الدكتور عباس الحاج حسن.

 

وأضاف سلام أن الحكومة ستحافظ حسب الأسعار العالمية للقمح، على استقرار دائم لمدة سنة في دعم ربطة الخبز وسعر القمح وتوفيره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد.

 

وصرح بأن اللجنة بحثت في مواضيع طارئة أهمها آلية توزيع القمح والدقيق بالكميات المطلوبة من اجل الاكتفاء الذاتي لإنتاج الخبز، مؤكدا أن الملف ممسوك بشكل محكم جدا، والكميات متوافرة في السوق بعد عمل وجهد كبيرين من قبل اللجنة الوزارية التي ترأسها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجمارك والأمن العام، مما مكّن كل الأفران والمطاحن في لبنان من العمل بشكل واضح وشفاف، وايجاد الكميات بأفضل الطرق والسبل الممكنة.

 

وأشار إلى أن الاجتماع بحث اليوم أيضا ملف تصريف القمح المزروع محليا، موضحا أن الدولة اللبنانية كانت تود شراء محاصيل القمح من المزارعين ضمن رؤية تتضمن شراء قسم منها وفتح باب التصدير للقسم الأخر، وذلك لأن القمح المنتج محليا من النوع القاسي، ويتم استعمال نسبة معينة منه ع نوع آخر لإنتاج الخبز العربي، اما الباقي فيستعمل للبرغل ولصناعة الباستا.

 

وأوضح أن الحكومة بصدد اتخاذ قرار بفتح باب التصدير لكميات معينة تتم دراستها الآن بشكل دقيق مع المزارعين ومع قيادة الجيش التي قامت بمسح للمساحات المزروعة من أجل أن يكون هناك شفافية ودقة في تحديد الكميات التي سيسمح بتصديرها لحين بدء تنفيذ قرض البنك الدولي وإيجاد آليات أخرى تمكن لبنان من شراء القمح من المزارع اللبناني.

 

جدير بالذكر أن مجلس النواب اللبناني أقر في أواخر شهر يوليو الماضي اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت تشهد البلاد شحاً غير مسبوق في الخبز وخصوصا بعدما توقفت إمدادات القمح عقب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث يعتمد لبنان على 80 % من احتياجاته من هاتين الدولتين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

وزير الاقتصاد اللبنانى: اتفاق قرض البنك الدولى سيبدأ تنفيذه أواخر ديسمبر

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 8-12-2022

تحذير من استخدام المضاد الحيوى: فى هذه الحالة يصبح أكثر ضررًا

هنا الزاهد بإطلالة صيفية فى أحدث ظهور لها

دعاء الفجر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟