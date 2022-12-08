مدير صحة السويس يتفقد أقسام الطوارئ بمستشفيات الحميات والصدر

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، زيارة لمتابعة العمل باقسام الطوارئ بمستشفى الحميات والصدر.

وهدفت الزيارة للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة الطبيه المقدمة للمواطنين ومتابعة تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية.

وخلال الجولة أشاد «الحفناوي» بإنضباط الطاقم الطبي والفني والإداري بالـ «الحميات والصدر»، حيث أطلع من مدراءها علي أعداد ترددات المرضي علي أقسام الطوارئ.

ويأتي هذا في إطار حرص وكيل وزارة الصحة علي متابعة سير العمل بمختلف المنشآت الطبيه ولاسيما «أقسام الطوارئ»، وتنفيذاً لتوجيهات وتكليفات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وكان الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان قد أجرى زيارة لطوارئ الباطنه بمستشفى السويس العام بشكل مفاجئ وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد الأطباء والتمريض الفريق الإداري والمعاونيين بالإضافة لتوافر المستلزمات الطبية والأدوية.

كما تفقد «وكيل وزارة الصحة» قسم النساء والتوليد لمتابعة انتظام سير العمل واستمرار تقديم الخدمة الطبيه للسيدات المترددات علي القسم وتواجد الطاقم الطبي والفني والإداري.

وترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان أمس إجتماعاً بحضور أطباء أمتياز طب الأسنان بمستشفى السويس والدكتورة أسماء حمزة مدير عام الأسنان بمديرية الصحة وذلك لإعداد برنامجاً تدريبياً لأطباء الإمتياز الأسنان وبحث احتياجاتهم التدريبية.

ويأتي هذا ضمن حرص مديرية الصحة علي إعداد برامج تدريبية توائم إحتياجات فريقها الطبي وذلك ضمن تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الفريق الطبي.

وخلال الاجتماع فقد أعرب الحفناوي عن تقديره لطب الأسنان وحرصه علي دعم الأطباء وتطلعه لمستقبل أفضل لمهنة طب الأسنان تزامناً مع تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، مشيراً إلى الإمكانيات الهائلة التي ستوفرها منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال دعم الوحدات والمستشفيات بأحدث الأجهزة الحديثة.

وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس

وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس

وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس