الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مروة الوكيل: إضاءة مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالى لمناهضة العنف ضد المرأة

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

قالت الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، إن إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالي دعمًا لحملة "اتحدوا" لدعم المرأة، ومواجهة أعمال العنف ضد المرأة، والتي تستمر 16 يومًا بدأت من 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر.

 

حملة اتحدوا لدعم المرأة تقام للعام الخامس

وأضافت “الوكيل”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنها تقام للسنة الخامسة على التوالي، وأقيم يوم 27 نوفمبر الماضي فاعلية خاصة لتمكين المرأة بمشاركة المجلس القومي للمرأة والمفوضية السامية للأمم المتحدة وشئون اللاجئين.

 

وتابعت: "يوم 30 نوفمبر، أقيمت ورشة عمل "حكي فراشات"، لمساعدة الناجيات من العنف سواء مصريات أو عربيات من خلال سيكو دراما وكتابة المشاكل، كما تم يوم 6 ديسمبر تنظيم وقفة صامتة في ساحة الحضارات بالاعلام البرتقالية لنعبرعن فكرة لمناهضة العنف ضد المرأة، و في المساء تم إضاءة المكتبة باللون البرتقالي اللون الرسمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن الفاعليات يشارك فيها شباب وفيتات وأطفال".

مروة الوكيل مكتبة الاسكندرية اللون البرتقالى العنف ضد المرأة حملة اتحدوا المجلس القومي للمرأة

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