رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء يوضح مكاسب مصر من مؤتمر المناخ cop27

أوضح الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، حجم الإنجازات والمكاسب التي حققتها الدولة المصرية من مؤتمر المناخ cop27، قائلاً: "إن هناك مكاسب سياسية حققتها الدولة المصرية، حيث أظهر دور مصر الريادي على مستوى العالم".

وأضاف النهري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن مصر قدمت أجندة قوية أبرزت قوة مصر في التأثير على القرار الدولي وهو صندوق التعويض عن الأضرار والخسائر، لافتًا إلى أنه كان مرفوضًا في مؤتمر باريس ولم يكونوا يتحدثون عنه تقريباً.

وأوضح النهري أن مصر حققت مكاسب اقتصادية من مؤتمر المناخ cop27، لافتاً إلى أن مدينة السلام بشرم الشيخ أصبحت مزارًا عالميًا، لدرجة أن رئيس الوزراء البريطاني قال إنه سيأتي بأهله لزيارة شرم الشيخ، كما يوجد العديد من الاستثمارات التي طرحتها الدولة المصرية، حيث حصلت مصر على 600 عرض، حيث تهتم مصر بالشراكة، بالإضافة إلى مشروع الهيدروجين الأخضر .