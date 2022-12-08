فريق بحثى بالإسكندرية ينجح فى اكتشاف عدم تأثير عقار «ريمديسيفير» لعلاج كورونا على المرضى

تمكن فريق بحثي من العاملين بأقسام الأبحاث الإكلينيكية والصيدلة الإكلينيكية والباثولوجيا والأمراض الصدرية بمستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية، من القيام ببحث علمي عن النتائج السريرية وتحليل البقاء على قيد الحياة لـعقار «ريمديسيفير» كخيار علاجي لمرضى كوفيد ١٩ COVID-19 من الدرجة المتوسطة ​​إلى الشديدة.

واشارت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية في بيان لها، إلى أن البحث نشرته أحد المجلات العالمية الإلكترونية المتخصصة فى الأبحاث حول فيروس كورونا والأمراض التى يسببها وتأثيرها.



وأظهرت نتائج البحث أن العلاج بعقار «ريمديسيفير» لم يكن له أي تأثير على نتائج المرضى، مقارنة بالأدوية الأخرى المضادة للفيروسات والرعاية القياسية، بما في ذلك الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعى أو تطور المرض إلى ضائقة تنفسية شديدة، أو حتى الموت.



وأوصى البحث بمزيد من البحث لاستقصاء وتقييم الأساليب العلاجية الجديدة لتحسين النتائج في المرضى المصابين بـ COVID-19 والمساعدة بشكل فعال في مكافحة هذا الوباء.



تم البحث تحت إشراف وتوجيه الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي وعضو اللجنة العلمية لبروتوكول كوفيد19، وبعد موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة.

وفي سياق آخر قام فريق مكتب مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات بزيارة مستشفيات الحميات والعامرية وجمال حمادة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، برفقة الدكتورة هبة عارف، مدير عام الشئون العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حيث تفقد الفريق كل من اقسام الأشعة والمعامل والعمليات تمهيدا لبدء مبادرة الكشف المبكر عن الاورام السرطانية بمحافظة الإسكندرية.

وتشمل المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الرئة والقولون وعنق الرحم والبروستاتا تحت شعار «100 مليون صحة»، والتى تهدف إلى العلاج المبكر للمرض قبل استفحاله مما يحقق نسب شفاء عالية ويوفر جانب كبير من النفقات التى يتحملها المريض وتتحملها الدولة.